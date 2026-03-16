Paul Conyngham non è un medico, né un biologo, né un ricercatore. È un consulente AI australiano. Eppure è riuscito ad arrivare abbastanza lontano da coinvolgere ricercatori universitari in un progetto di terapia oncologica personalizzata per il suo cane Rosie, malata di un cancro ai mastociti considerato incurabile. Gli strumenti che ha usato sono gli stessi accessibili a chiunque: ChatGPT, AlphaFold, Grok.

La storia è circolata ampiamente — condivisa da Greg Brockman di OpenAI e Demis Hassabis di DeepMind — ma spesso raccontata nel modo sbagliato. Non è la storia di un'AI che ha curato un cancro. È la storia di cosa succede quando strumenti di ricerca avanzata diventano accessibili a persone senza formazione specializzata.

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E già su questo è opportuno fermarsi e fare un distinguo: Conyngham non è certo un oncologo ma non è nemmeno uno sprovveduto. Ha competenza specifica in ambito AI e, sopratutto, ha fatto il possibile per lavorare in modo rigoroso, applicando il metodo scientifico e consultandosi con esperti del settore.

Altra cosa, molto diversa, sarebbe alzarsi un bel giorno, chiedere a ChatGPT di curare il proprio animale domestico, e poi andarsene in giro a dire assurdità tipo "l'AI ha curato il cancro". Cosa che, purtroppo, si legge su alcune testate che hanno coperto questa storia.

Cosa ha fatto, passo per passo

Il processo ha richiesto mesi, a partire da novembre 2024. Su indicazione di ChatGPT, Conyngham ha fatto sequenziare sia il genoma sano di Rosie che il genoma del tumore presso il Ramaciotti Centre for Genomics dell'UNSW Sydney — la parte più costosa del progetto, circa 3.000 dollari.

Con i dati genomici in mano, ha usato i modelli AI per identificare una proteina bersaglio nel tumore e cercare tra i farmaci già approvati dalla FDA quelli potenzialmente compatibili. AlphaFold — il sistema di DeepMind per la predizione della struttura tridimensionale delle proteine — ha aiutato a validare la struttura della proteina identificata. Il design finale del vaccino a mRNA personalizzato è stato poi elaborato con Grok.

In nessun momento del processo Conyngham ha avuto bisogno di una laurea in biologia molecolare. Ha avuto bisogno di saper fare le domande giuste agli strumenti giusti, di capire abbastanza da interpretare le risposte, e di avere accesso a un laboratorio universitario disposto a sequenziare il genoma di un cane.

Oltre alla competenza, dunque, gli è servito del denaro. Non moltissimo a ben vedere, ma più di quanto si potrebbe permettere la maggior parte delle persone

Sul risultato: molta cautela è dovuta

Conyngham riferisce che il tumore si è ridotto di circa il 75% dopo la somministrazione della terapia. È un dato che va letto con attenzione, per almeno due ragioni fondamentali.

La prima: Rosie stava ricevendo immunoterapia convenzionale nello stesso periodo. Non esiste modo di isolare il contributo della terapia AI-designed da quello del trattamento standard. Potrebbe aver funzionato la terapia personalizzata, la chemio convenzionale, la combinazione dei due, o nessuno dei due in modo determinante.

La seconda: Egan Peltan, co-fondatore di una startup biotech e PhD in biologia chimica formatosi a Stanford, ha analizzato pubblicamente il caso su LinkedIn, sollevando due punti tecnici precisi. Il primo riguarda i costi reali: i 3.000 dollari citati da Conyngham coprono solo il sequenziamento genomico iniziale. Il costo complessivo della terapia — produzione del vaccino a mRNA in GMP, colture cellulari, controllo qualità, iniezione veterinaria specializzata — si aggira tra i 20.000 e i 50.000 dollari.

È un ordine di grandezza diverso, e la differenza non è irrilevante nel momento in cui si valuta se il percorso sia replicabile. Il secondo punto di Peltan: i vaccini a mRNA personalizzati contro il cancro sono in sviluppo da anni, con risultati promettenti nei trial di Fase 2 ma nessun successo consolidato in Fase 3. La medicina ha bisogno di prove sistematiche, non di aneddoti, per affermare che qualcosa funziona.

Patrick Heizer, ricercatore in terapia cellulare e genica, aggiunge un avvertimento tecnico: le proteine nel corpo si assomigliano molto. Un farmaco progettato per colpire una proteina tumorale potrebbe colpire proteine simili in organi sani come il cuore. La sicurezza a lungo termine — che si misura su anni, non su settimane — è impossibile da valutare su un singolo caso.

Ma la domanda vera è un'altra

Tutto questo è corretto. E tuttavia manca il punto principale della storia.

La domanda interessante non è: "Ha funzionato la terapia?" La domanda interessante è: "Come ha fatto un non-specialista ad arrivare fin qui?"

Fino a pochissimi anni fa, il processo che Conyngham ha eseguito — sequenziamento genomico, identificazione di proteine bersaglio, ricerca di candidati farmacologici, design di una terapia personalizzata — richiedeva un team di ricercatori con formazione specializzata, accesso a database scientifici, anni di esperienza nell'interpretare i dati. E anche se le cifre in gioco sono altissime, sono comunque più basse di quelle che avremmo visto anche solo pochi anni fa.

Era un processo riservato ai laboratori accademici e all'industria farmaceutica.

Conyngham non ha fatto tutto questo perché è eccezionalmente intelligente o perché ha avuto accesso a risorse straordinarie. Lo ha fatto perché ChatGPT sa orientarsi nella letteratura scientifica, AlphaFold è pubblicamente accessibile, Grok può ragionare su strutture molecolari. Strumenti che esistevano solo nelle istituzioni scientifiche sono ora disponibili a chiunque abbia una connessione internet e sappia come usarli.

Democratizzazione, con tutti i suoi rischi

Questo è il cambiamento strutturale che la storia di Rosie illustra — non la guarigione di un cancro, ma l'abbassamento della barriera d'ingresso alla ricerca complessa.

Quella stessa accessibilità ha due facce. La faccia positiva: persone motivate possono ora esplorare spazi di ricerca che prima erano inaccessibili, porre domande nuove, trovare connessioni che i sistemi specialistici non avrebbero cercato. La faccia problematica: la stessa accessibilità permette di costruire narrative scientificamente fragili che sembrano plausibili e vengono amplificate dai social prima che la comunità scientifica possa valutarle.

Il caso Conyngham è entrambe le cose insieme. Un esperimento genuino, condotto in buona fede, con strumenti reali, su un problema reale — ma con un risultato che non possiamo interpretare in modo affidabile, comunicato in un modo che rischia di essere frainteso da chiunque cerchi speranza in una diagnosi terminale.

L'AI ha reso possibile qualcosa di nuovo. Ha anche reso più urgente una domanda vecchia: come distinguiamo la ricerca seria dall'aneddoto ben raccontato, quando gli strumenti per produrre entrambi sono diventati gli stessi?