Check Point Software Technologies leader per Omdia

Check Point Software Technologies ha annunciato di essere stata riconosciuta come leader di mercato nel Market Radar Mobile Security Management Solutions Report di Omdia.

Il riconoscimento di quest’anno evidenzia la capacità di Check Point Harmony Mobile di fornire una serie completa di funzionalità che aiutano le aziende a proteggere i dati attraverso i vettori di attacco di applicazioni, reti e dispositivi.

Omdia ha valutato le soluzioni di Mobile Security Management (MSM) in base ai seguenti sette criteri: rilevamento delle minacce agli endpoint, rilevamento delle minacce alle app, rilevamento delle minacce alla rete, integrazione ed ecosistema di partner, maturità, strategia e visione e impatto sul mercato.

Check Point Harmony Mobile è stato nominato leader per le sue capacità avanzate in tutte le categorie della Heatmap di Omdia Market Radar, superando le capacità di prevenzione, rilevamento, risposta e rimedio delle minacce.

«A Omdia siamo consapevoli che la sicurezza mobile è molto più che dispositivi mobili e che le aziende devono proteggere accuratamente la loro forza lavoro» ha detto Adam Holtby, analista principale di Omdia.

«Check Point Software ha sperimentato una trazione significativa della sua offerta di sicurezza mobile, in gran parte guidata dalla necessità di proteggere meglio e abilitare i dipendenti che lavorano su dispositivi aziendali e personali».

Come confermato dal rapporto di Omdia, la sicurezza mobile non è più un’opzione. Mentre le forze lavoro si adattano a un ambiente ibrido, il Mobile Security Report 2021 di Check Point Software ha rilevato che il 97% delle organizzazioni ha affrontato minacce mobili che hanno utilizzato più vettori di attacco.

Inoltre, Check Point Software ha scoperto che almeno il 40% dei dispositivi mobili del mondo sono intrinsecamente vulnerabili agli attacchi informatici, rendendo la sicurezza mobile uno strumento vitale nella lotta contro il crimine.

«L’ambiente di lavoro ibrido è qui per rimanere. Il bring-your-own-device (BYOD) è tornato in pieno vigore e le aziende devono implementare strategie per mantenere i loro dati e quelli dei loro dipendenti al sicuro» ha detto Rafi Kretchmer, VP Product Marketing di Check Point Software.

«Dato che le violazioni dei dispositivi mobili stanno diventando sempre più pervasive e complesse, Check Point Harmony Mobile protegge gli utenti remoti in un’unica soluzione facile da usare».

Check Point Harmony Mobile è una soluzione di Mobile Threat Defense che mantiene i dati aziendali al sicuro proteggendo i dispositivi mobili dei dipendenti attraverso tutti i vettori di attacco: app, rete e OS.

Fa parte della suite di prodotti Check Point Harmony che unifica i componenti di sicurezza di endpoint, browser, email e accesso remoto per proteggere tutti i dispositivi degli utenti e le reti aziendali a cui si connettono.