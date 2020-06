Cisco annuncia l’intenzione di acquisire ThousandEyes

Cisco ha annunciato l’intento di acquisire l’azienda privata ThousandEyes, che ha sede a San Francisco in California. La piattaforma di Internet e Cloud intelligence di ThousandEyes lavora nel campo della visibilità e informazioni sull’erogazione digitale di applicazioni e servizi su internet.

Il motivo di tale mossa? Negli ultimi anni l’adozione del cloud ha avuto una rapida accelerazione, si è diffuso ampiamente l’uso di applicazioni SaaS e in generale si è iniziato a fare sempre più affidamento su internet e su reti che sono fuori dal controllo diretto delle aziende. Questa crescente dipendenza da infrastrutture altrui, che si è moltiplicata negli ultimi mesi durante la pandemia Covid-19, riduce in modo sostanziale la capacità dei team IT di prevedere il comportamento operativo, di visualizzarlo e controllarlo.

Ne risulta spesso un ambiente IT caotico e ingestibile, in cui risolvere problemi diventa un processo molto complesso e dispendioso in termini di tempo, che può potenzialmente avere un impatto enorme sull’esperienza utente, sulla reputazione aziendale e sui ricavi. Come ha spiegato il co-founder e CEO di ThousandEyes, Mohit Lad: «Abbiamo deciso di entrare a far parte di Cisco perché abbiamo visto il potenziale per fare molto di più. È senza dubbio un grande risultato per dipendenti e investitori, ma abbiamo preso questa decisione sapendo che sarebbe stato un grande risultato per i nostri clienti, i cui interessi sono sempre stati al centro di ogni decisione che prendiamo».

Con l’acquisizione, gli utenti avranno una visione end-to-end sull’erogazione digitale dei loro servizi e applicazioni, così da individuare con precisione i problemi e migliorare le performance delle reti enterprise e del cloud. Questa acquisizione, inoltre, mira ad aiutare le aziende ad accelerare la loro trasformazione digitale – a prescindere dalla loro posizione su questo percorso – offrendo loro una visibilità completa sulle applicazioni e i servizi che mettono a disposizione di clienti e dipendenti.

«Sono felice di dare il benvenuto in Cisco al team di ThousandEyes» ha dichiarato Todd Nightingale, senior vice president and general manager, Cisco Enterprise Networking and Cloud. «La nostra unione amplierà la capacità di vedere i problemi e migliorare le performance su tutte le reti. I clienti avranno visibilità completa quando accedono ad applicazioni in cloud, e una maggiore capacità di intelligence anche su Internet migliorerà l’esperienza complessiva nell’uso delle applicazioni e l’affidabilità delle reti».

Cisco integrerà le funzionalità di ThousandEyes nell’offerta core di Enerrprise Networking e Cloud e nell’offerta AppDynamics. Ci si attende la chiusura dell’acquisizione prima della fine del primo trimestre dell’anno fiscale 2021 di Cisco. In quel momento, ThousandEyes si unirà alla nuova business unit Networking Services di Cisco, riportando a Todd Nigthingale. Dal canto suo, Mohit Lad diventerà amministratore delegato di Thousand Eyes e il co-fondatore e CTO Ricardo Oliveira continuerà a sviluppare le strategie di innovazione e la visione di prodotto.