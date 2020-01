Cisco inaugura a Milano il Cybersecurity Co-Innovation Center

Ha aperto i battenti a Milano, presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, il Cybersecurity Co-Innovation Center di Cisco.

Il centro è stato inaugurato alla presenza del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano, di Roberto Baldoni, Vice Direttore Generale del DIS (Dipartimento Informazioni per la Sicurezza) della Presidenza del Consiglio con delega alla cybersecurity.

Oltre a loro, anche il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, Roberta Cocco Assessora alla Trasformazione Digitale e Servizi Civici del Comune di Milano e il Direttore Generale del Museo, Fiorenzo Galli. Per Cisco è intervenuto il CEO Chuck Robbins; al suo fianco anche l’AD di Cisco Italia Agostino Santoni e molti top manager internazionali che hanno sostenuto questa iniziativa.

Il progetto nasce nel contesto di Digitaliani, il piano di investimenti che l’azienda ha avviato nel nostro paese fin dal 2016, con un investimento iniziale di 100 milioni di dollari. In particolare, il Co-Innovation Center è finanziato con investimenti provenienti dal Country Digital Acceleration (CDA) Program di Cisco.

«Sette mesi dopo l’annuncio, prende vita una struttura che rappresenta per i nostri clienti e partner, per le istituzioni e tutto l’ecosistema Cisco un luogo in cui creare innovazione sui temi della sicurezza della privacy» ha spiegato Agostino Santoni, Amministratore Delegato di Cisco Italia.

«Questo aiuterà a rafforzare l’Italia in un’arena strategica per il suo futuro, la cybersecurity. Mettere la sicurezza al centro della digitalizzazione si riflette positivamente su cittadini ed imprese, creando fiducia nello sviluppo tecnologico che è indispensabile per la crescita di un Paese».

Il centro dialogherà attivamente con tutte le realtà che fanno già parte di “Innovation Exchange”, una rete di luoghi dedicati all’innovazione diffusa sul territorio nazionale. Inoltre, il nuovo progetto fa parte di una rete mondiale di centri di co-innovazione Cisco ed è il primo in Europa a essere dedicato principalmente alla sicurezza IT e alla privacy.