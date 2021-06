Cisco presenta un nuovo portfolio di router industriali 5G per l’IoT Edge

Cisco ha presentato una nuovo portfolio di router Catalyst per gli ambienti industriali progettati per portare la potenza della rete enterprise fino all’edge con la flessibilità, la sicurezza e la scalabilità necessaria per implementazioni IoT.

Le nuove soluzioni, che integrano innovative funzionalità 5G, permettono di connettere, gestire e semplificare la comunicazione tra IT e OT tramite un’unica architettura, ottimizzando le implementazioni, dalla rete aziendale fino all’edge.

Per gran parte delle aziende, l’opportunità di migliorare efficienza, customer experience e risultati di business, si realizza con i dati generati all’edge proprio perchè l’edge è il “luogo” in cui le aziende e i loro clienti operano e generano profitti.

L’edge è ovunque – dalle sottostazioni di servizio e condutture, fino alle strade e alle auto della polizia e agli autobus che le percorrono. Secondo Gartner, il 75% dei dati sarà generato al di fuori del data center, proprio in questi ambienti periferici.

Sia che si tratti di collegare chioschi POS (point-of-sales) o una parte di dispositivo in remoto, i diversi utilizzi dell’edge hanno esigenze tecnologiche diverse.

In genere, le aziende collegano questi ambienti in modo isolato creando però un’architettura di rete frammentata, maggiormente vulnerabile in termini di sicurezza e con dati isolati. Poiché le aziende stanno accelerando la digitalizzazione, hanno bisogno di semplificare la gestione e la sicurezza dei dispositivi di rete ed edge.

“Cisco è l’unico vendor ad offrire una rete che si estende dall’azienda all’edge industriale, con un’architettura che fornisce visibilità, automazione e sicurezza completa, da campus e filiali a sottostazioni, sedi operative remote, flotte, risorse connesse in movimento e altro ancora” ha dichiarato Vikas Butaney, VP/GM di Cisco IoT.

Il nuovo portfolio include tre nuovi Catalyst 5G Industrial Routers per la connessione sicura delle risorse fisse e mobile: questi nuovi router sfruttano tutta la potenza del sistema operativo Cisco IOS XE per estendere la rete aziendale e SD-WAN all’edge.

Questa architettura unificata offre ai team IT e operational, strumenti omogenei, elimina la necessità di formazione del personale sull’utilizzo di nuovi dispositivi e garantisce sicurezza completa. I nuovi router Catalyst sono modulari e integrano il processo di elaborazione dei dati in prossimità dell’edge di rete, proprio dove vengono generati.

Una nuova serie di Cisco IoT Gateway per connessioni indoor e outdoor adattabili ad ogni situazione: forniti insieme all’IoT Operations Dashboard cloud-based di Cisco, questi gateway sono facilmente e rapidamente configurabili; basta collegarli e accenderli per connettere le risorse.

Il portfolio di router Catalyst industriali, basato sull’innovativa architettura di cybersecurity di Cisco, unica nel suo genere, offre una strategia olistica per gestire la sicurezza in ambienti IT e OT isolati.

Integra inoltre la soluzione Cisco Cyber Vision che fornisce visibilità completa dalla rete aziendale all’edge. Grazie a un sensore, Cyber Vision, inserito nella rete industriale, permette ai team di sicurezza di rilevare le minacce, consentendo alle aziende di sviluppare una strategia di gestione delle minacce IT/OT convergente – senza la necessità di ulteriori dispositivi e fornitori. Inoltre, i nuovi router supportano l’accesso remoto sicuro per il monitoraggio/assistenza delle dei dispositivi.