Nel corso della conferenza WebexOne di quest’anno Cisco ha condiviso le nuove funzionalità di Webex Customer Experience (CX). La piattaforma offre servizi per migliorare l’esperienza dei clienti, unificando la comunicazione digitale e semplificando il flusso lato customer.

Cisco Webex Customer Experience

Webex CX offre alle aziende a un canale solido a cui affidarsi per la comunicazione coi clienti e personalizzare l’esperienza del singolo sulla base dei bisogni di acquisto e delle problematiche segnalate. I clienti sentono sempre di più il bisogno di vivere un’esperienza ritagliata su misura e proattiva. La piattaforma di Cisco mira proprio a questo.

Dal 25 al 27 ottobre l’azienda ha avuto modo di illustrare le novità più importanti di CX. Cisco sta investendo molto su Webex Customer Experience, che attualmente risulta tra i suoi prodotti di punta.

Le nuove funzionalità andranno in primis a migliorare l’esperienza cliente tramite la riduzione delle interferenze acustiche e l’aggiunta di altri canali digitali per contattare il customer service. Webex Contact Center, uno dei due canali della piattaforma insieme a Connect, godrà di una più potente riduzione del rumore di fondo, diminuendo così le distrazioni e facilitando la comunicazione tra cliente e operatore. I clienti potranno inoltre contattare il supporto su oltre 16 canali diversi, tra i quali diversi social network (Instagram, Facebook, Twitter…) e messaggi su piattaforme come Google Business.

Anche gli operatori gioveranno delle novità di Webex CX: tutti gli addetti al servizio clienti riceveranno le nuove cuffie serie 720 di Cisco, dotate di microfono flip-to-mute e di un tasto per l’accesso rapido a Webex e Teams. La migliorata integrazione con Teams e i CRM permetterà inoltre di indirizzare le richieste e le chiamate al giusto esperto in base alle competenze richieste.

Le nuove funzionalità della piattaforma migliorano anche i risultati di business. Grazie alla nuova dashboard sarà possibile monitorare le prestazioni degli operatori e ottenere report dettagliati sulle statistiche del customer service. Cisco ha anche annunciato l’integrazione completa con Sycurio, una piattaforma per la gestione sicura dei pagamenti, per renderli più semplici e veloci.

Il bot di risposta rapida verrà arricchito con nuove lingue arrivando a supportarne 93. L’azienda ha lanciato anche il Customer Experience Developer Portal che offre API per lo sviluppo, così da personalizzare l’interfaccia degli operatori, il routing delle richieste, l’automazione e molto altro.