In occasione del Mobile World Congress di Barcellona, Cisco ha presentato i suoi ultimi progetti del mondo IoT e mobile. Le soluzioni dell’azienda sfruttano tecnologie di connettività di ultima generazione, come il 5G, per supportare la produttività, potenziare le industrie autonome e migliorare le infrastrutture connesse.

rawpixel.com - Freepik

L’azienda ha stretto nuove collaborazioni con leader mondiali come BT Group, KPN, Telenor, Telstra, Telus, Tele2 e TIM per automatizzare l’implementazione delle soluzioni IoT e semplificare le operazioni di rete. Ciò è possibile grazie a Cisco Mobility Services, piattaforma cloud che supporta più di 200 milioni di dispositivi mobile.

Cisco ha anche iniziato una partnership con Mercedes-Benz per realizzare un’esperienza ottimale di ufficio mobile integrata nelle nuove Classe E, le berline di lusso del brand. Webex by Cisco sarà la prima applicazione nei veicoli Mercedes-Benz a supportare il lavoro ibrido.

Cisco amplia le sue collaborazioni

Cisco ha presentato numerose novità volte a promuovere l’utilizzo del 5G e sfruttare la potenza della nuova tecnologia di connettività. L’azienda ha stretto una collaborazione con T-Mobile per offrire alle aziende i primi gateway cellulari 5G, i Cisco Meraki MG51 e MG51E.

Annunciate anche le partnership con stc, per accelerare il percorso cloud dell’azienda attraverso un’infrastruttura agile e moderna, e con V.tal, per costruire una rete 5G multi-tenant in Brasile.

rawpixel.com - Freepik

Tra le collaborazioni più importanti ci sono anche quelle con Intel, per promuovere l’uso del 5G per le reti private e l’adozione dell’IoT, e con NEC, per sviluppare soluzioni di integrazione e automazione nelle reti di tutto il mondo, offrendo nuove opportunità alle industrie.

Cisco punta anche a portare il 5G ai clienti aziendali insieme a NTT. La partnership mira a implementare il private 5G in settori meno “digitali” come la logistica, la vendita al dettaglio e la pubblica amministrazione.

Il private 5G arriva anche ai clienti governativi degli Stati Uniti grazie alla collaborazione con Red River e Federated Wireless: i clienti del settore pubblico possono sfruttare la potenza dei servizi delle tre imprese per migliorare l’esperienza wireless nelle operazioni critiche.

L’azienda ha ampliato la collaborazione anche con Qualcomm Technologies, Inc. per semplificare la gestione dei sistemi RAN multi-vendor, accelerando l’uso del private 5G nelle imprese.

I nuovi prodotti

Oltre ad aver stretto numerose nuove partnership, Cisco ha presentato nuovi prodotti e soluzioni che potenziano la connettività di rete. Tra questi c’è la piattaforma Mobility Services che semplifica il modo in cui i Communication Service Provider sviluppano e gestiscono i servizi mobile su scala globale.

Come anticipato, la collaborazione con T-Mobile ha portato allo sviluppo di MG51, il primo gateway 5G Cisco Meraki che permette ai suoi clienti di effettuare in autonomia il provisioning di rete e la gestione in cloud di uplink WAN ad ampia larghezza di banda.

rawpixel.com - Freepik

L’azienda, inoltre, integrerà Catalyst Wireless Gateway e SD-WAN Remote Access per permettere ai lavoratori remoti di connettersi con la banda larga cellulare e garantire più sicurezza e stabilità alla connessione.

Cisco ha anche annunciato la disponibilità di Webex Meeting sui nuovi smartphone Samsung Galaxy, per supportare il lavoro ibrido e permettere ai dipendenti di essere sempre connessi.

Infine, l’azienda ha presentato i nuovi access point wireless Catalyst Rugged/Wireless Client e Catalyst Heavy Duty completando la gamma di prodotto Wi-Fi 6/6E per la connessione in ambienti industriali.

“Non vediamo l’ora di incontrare i clienti per presentare nuove soluzioni, tra cui la piattaforma Cisco Mobility Services alimentata dal nostro stack tecnologico 5G ed Edge Cloud e dall’IoT Control Center, il 5G SA packet core e il global edge compute fornito insieme a Qwilt” ha affermato Jonathan Davidson, Executive Vice President e General Manager di Cisco Networking. “Con Cisco Private 5G e i nuovi router Meraki 5G che offrono connettività WAN 5G gestita dal cloud, stiamo dando ai service provider ciò di cui hanno bisogno per perseguire nuovi modelli di business e accelerare la trasformazione digitale in tutti i settori“.