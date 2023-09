In occasione dell’Oracle Cloud World, la compagnia ha presentato una serie di novità per i suoi prodotti di punta. L’IA, grande protagonista dell’edizione 2023 dell’evento, verrà presto integrata in gran parte delle soluzioni Oracle per semplificare il lavoro dei collaboratori e aumentare la produttività aziendale.

Pexels

Oracle 23c integra la ricerca semantica basata su IA

La compagnia ha annunciato un’importante funzionalità per Oracle Database 23c: la nuova versione integrerà una funzionalità di ricerca semantica basata su vettori AI chiamata AI Vector Search.

La nuova feature permette a Oracle Database di immagazzinare il contenuto semantico di documenti, immagini e altri dati non strutturati in formato vettoriale, rendendo possibile eseguire ricerche semantiche avanzate in modo rapido ed efficiente. Questa capacità è inoltre arricchita dalla “Retrieval Augmented Generation (RAG)”, una tecnica di IA generativa che combina gli LLM e i dati aziendali per rispondere alle domande in linguaggio naturale, senza esporre i dati aziendali a sistemi esterni.

Oracle Database 23c prevede anche l’integrazione di un’interfaccia conversazionale basata su LLM, rendendo più facile per gli utenti finali interagire con il database e ottenere i dati desiderati attraverso il linguaggio naturale. Inoltre, strumenti di sviluppo come APEX e SQL Developer verranno ottimizzati con funzionalità di intelligenza artificiale generativa, consentendo agli sviluppatori di creare applicazioni e generare query SQL in modo più intuitivo, senza la necessità di scrivere codice manualmente.

Pexels

Il nuovo Oracle Database 23c, nome in codice “App simple”, mira a semplificare e migliorare l’interazione degli utenti con i dati aziendali, aumentando la produttività.

OCI Generative AI

Oracle ha annunciato la disponibilità limitata del servizio Generative AI per OCI, progettato per supportare organizzazioni nell’automazione dei processi aziendali, nell’ottimizzazione delle decisioni e nell’arricchimento delle esperienze dei clienti, mantenendo al contempo la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Il servizio, basato sull’IA generativa, è stato sviluppato in collaborazione con Cohere, una piattaforma di intelligenza artificiale per le aziende, e viene offerto come servizio gestito che consente agli utenti di integrare LLM nelle proprie applicazioni tramite API.

Quando la disponibilità sarà generale, questo servizio sarà compatibile con AI Vector Search. OCI Generative AI costituirà anche la base per funzionalità di intelligenza artificiale generativa integrate in diverse applicazioni Oracle SaaS, tra cui Oracle Fusion Cloud Applications Suite, Oracle NetSuite e applicazioni verticali di settore.

Pexels

L’infrastruttura AI di OCI offre un ambiente sicuro, ad alta velocità e a basso costo che consente ai clienti di utilizzare i modelli di Cohere come servizio gestito dedicato ai casi d’uso aziendali. I clienti che utilizzano il servizio OCI Generative AI possono eseguire i propri carichi di lavoro su un’infrastruttura dedicata basata sull’architettura Supercluster AI di Oracle, il che permette loro di avere il controllo dei costi e del throughput, sia che stiano ottimizzando modelli esistenti con i propri dati o implementando modelli personalizzati.

Le nuove istanze di Oracle Cloud Infrastructure

Oracle ha annunciato l’imminente disponibilità di nuove istanze di Oracle Cloud Infrastructure Compute basate su GPU NVIDIA H100 Tensor Core, GPU NVIDIA L40S e sulle CPU Ampere AmpereOne. Queste istanze sono progettate per rendere più accessibile l’esecuzione di una vasta gamma di carichi di lavoro in cloud e offrire un migliore rapporto prezzo-prestazioni.

Le istanze basate su GPU NVIDIA comprendono le Compute Bare Metal alimentate da GPU NVIDIA H100 e le Compute Bare Metal basate su GPU NVIDIA L40S. Le prime sono progettate per accelerare l’addestramento di modelli AI di grandi dimensioni, come quelli utilizzati per l’elaborazione del linguaggio naturale e i sistemi di raccomandazione. Le GPU NVIDIA H100 Tensor Core offrono prestazioni fino a 30 volte superiori per i casi d’uso di inferenza AI rispetto alla generazione precedente e performance di addestramento quattro volte superiori.

Pixabay

Le seconde rappresentano un’alternativa per gestire carichi di lavoro come l’inferenza AI o l’addestramento di modelli AI di medie dimensioni. Le GPU NVIDIA L40S hanno dimostrato di offrire un miglioramento fino al 20% delle prestazioni per carichi di lavoro di AI generativa e fino al 70% di ottimizzazione rispetto alla generazione precedente.

Le istanze basate su CPU Ampere Computing, denominate OCI Compute A2, offrono il miglior rapporto prezzo-prestazioni e il maggior numero di processori core disponibili nei rispettivi settori. Possono gestire una varietà di carichi di lavoro cloud di tipo generale, tra cui server web, transcodifica video e inferenza AI basata su CPU. Le istanze A2 offrono un elevato numero di core, consentendo prestazioni più elevate, densità di macchine virtuali superiori e maggiore scalabilità.

Fusion Data Intelligence

La compagnia ha anche annunciato Fusion Data Intelligence, evoluzione di Fusion Analytics Warehouse. Questa piattaforma è progettata per migliorare le prestazioni aziendali dei clienti che utilizzano le applicazioni Oracle Fusion Cloud, incluse ERP, HCM, SCM e CX.

La piattaforma offre dati “as a service” attraverso pipeline automatizzate; ciò significa che le aziende possono accedere facilmente a dati di alta qualità per supportare le loro attività decisionali. La piattaforma fornisce modelli di dati a 360 gradi per varie funzioni aziendali, permettendo agli utenti di comprendere come i dati si collegano ai processi e agli obiettivi di business.

Fusion Data Intelligence integra anche modelli di AI/ML pronti all’uso che possono essere utilizzati per risolvere problemi aziendali specifici, tra i quali la valutazione delle competenze dei dipendenti e la previsione dei pagamenti ai clienti. Gli utenti aziendali possono inoltre esplorare e visualizzare i dati in modo interattivo utilizzando dashboard, report e KPI pronti all’uso, accedendo facilmente alle informazioni chiave.

Pexels

“La piattaforma Oracle Fusion Data Intelligence apporterà un grande cambiamento, perchè va oltre le tradizionali applicazioni di dati e analisi e consente agli utenti aziendali di visualizzare insight basati sul contesto del loro ruolo e dei loro flussi di lavoro. Inoltre, gli utenti potranno anche prendere decisioni e agire in base a dati e insight che vedono, senza dover uscire dall’applicazione” ha affermato T.K. Anand, Executive Vice President, Oracle Analytics.

Le funzionalità della piattaforma sfruttano i servizi di Data Lakehouse di Oracle Cloud Infrastructure, inclusi Oracle Autonomous Database e Oracle Analytics Cloud.

Fusion Data Intelligence non è limitata alle applicazioni di Oracle Fusion Cloud: presto disponibile anche per NetSuite e altre applicazioni verticali, nei settori della sanità, dei servizi finanziari e delle utility.

Nuove offerte per il cloud distribuito

Oracle sta espandendo la sua offerta di cloud distribuito per soddisfare la crescente domanda globale di servizi OCI. Nel corso dell’evento, la compagnia ha introdotto Oracle Database@Azure e MySQL HeatWave Lakehouse su AWS, servizi che permettono alle imprese di avere flessibilità di implementazione di applicazioni cloud in vari luoghi, rispettando i requisiti di privacy e sovranità dei dati e garantendo una bassa latenza

Con l’introduzione di Oracle Database@Azure, i clienti possono ora accedere direttamente ai servizi Oracle database in esecuzione su OCI e distribuiti nei data center Microsoft Azure. Questa integrazione offre tutti i benefici in termini di prestazioni, scalabilità e affidabilità di Oracle Database su OCI, fornendo al contempo maggiore flessibilità nell’esecuzione dei carichi di lavoro e semplificando l’acquisto e la gestione del cloud tra Oracle Database e Azure.

Pixabay

Con MySQL HeatWave Lakehouse su AWS i clienti possono eseguire l’elaborazione delle transazioni, l’analisi in tempo reale tra data warehouse e data lake, nonché l’apprendimento automatico tutto in un unico servizio di database in cloud. HeatWave Lakehouse consente ai clienti AWS di eseguire query su grandi quantità di dati archiviati in Amazon S3 in diversi formati, senza dover copiare i dati nel database. L’elaborazione delle query avviene interamente nel motore HeatWave, permettendo alle aziende di continuare a eseguire le loro applicazioni su AWS senza modifiche significative e senza dover affrontare costi eccessivi per il trasferimento dei dati.

Infine, Oracle ha annunciato la disponibilità globale di Oracle Alloy, una piattaforma di cloud infrastrutturale. La piattaforma consente a service provider, system integrator e fornitori di software indipendenti di sfruttare nuove opportunità di business e cogliere le nuove possibilità di crescita del cloud.

Le novità per il settore sanitario

Oracle ha introdotto importanti novità anche per il settore sanitario. La compagnia ha annunciato Clinical Digital Assistant, un nuovo servizio che sfrutta l’intelligenza artificiale e i comandi vocali per migliorare l’efficienza delle operazioni mediche e offrire ai pazienti una modalità “self-service” per pianificare gli appuntamenti e accedere alle informazioni cliniche, semplificando le attività amministrative.

La compagnia sta introducendo funzionalità specifiche per il settore sanitario anche in Fusion Cloud Applications Suite al fine di aiutare le organizzazioni sanitarie a migliorare la visibilità finanziaria, creare catene di approvvigionamento più resilienti e migliorare l’assistenza ai pazienti.

Pexels

Novità anche per Fusion Cloud Human Capital Management (HCM), per aiutare le organizzazioni sanitarie ad adattarsi ai cambiamenti nei mercati del lavoro, affrontare la domanda dei clienti volatile e attrarre e trattenere meglio i lavoratori. Le due nuove funzionalità, Oracle Workforce Scheduling e Oracle Workforce Labor Optimization, connettono i dati aziendali elettronici e dei record sanitari su una piattaforma cloud unificata per aiutare le organizzazioni sanitarie a gestire la pianificazione avanzata e le esigenze della forza lavoro.

Oracle annuncia nuove funzionalità per il marketing

Oracle ha introdotto nuove funzionalità di intelligenza artificiale anche in Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX) per aiutare i marketer, i venditori e gli agenti di servizio a incrementare il fatturato e offrire un’eccezionale esperienza cliente. Le ultime funzionalità di AI liberano professionisti del marketing e delle vendite da compiti manuali e ripetitivi, consentendogli di accedere a contenuti pertinenti, raccomandazioni e insight con l’automazione e le interfacce conversazionali.

Infine, la compagnia ha annunciato Guided Campaigns, un insieme di funzionalità per migliorare l’efficienza dei dipendenti e la collaborazione tra marketer e venditori. Le nuove feature guidano i marketer attraverso un builder di campagne semplificato per lanciare promozioni mirate, di alta qualità e pronte per la conversione dei team di vendita.

Pexels

Guided Campaigns semplifica la creazione e il lancio delle campagne, dalla selezione del pubblico fino alle tattiche di coinvolgimento, alla selezione dei contenuti e alla misurazione. L’applicazione consente ora ai marketer di lanciare campagne approvate dal brand mirate a clienti ad alto valore con una forte propensione all’acquisto; dall’altra parte, i venditori ricevono opportunità pre-qualificate e pronte per la conversazione.