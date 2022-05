Nuovi appuntamenti gratuiti con la formazione a cura degli esperti di Clusit insieme ai protagonisti del settore sono in agenda per il mese di maggio.

Con l’obiettivo di accompagnare manager e professionisti in un percorso di formazione e aggiornamento, riparte Security Summit Academy con due Atelier tecnologici dedicati ai più attuali della cyber security, evidenziati anche dall’ultimo Rapporto Clusit.

Il 10 maggio alle ore 11.00: “Cybersicurezza e remote working: una sfida da vincere”. L’accesso ai dati e app aziendali da dispositivi mobili di diversa natura rischia di estendere la superficie di attacco informatico.

Laddove le aziende non dispongano di una soluzione di sicurezza efficace e non abbiano colmato eventuali lacune per trovare un equilibrio tra la produttività degli utenti da remoto e la sicurezza dei dispositivi stessi.

La sessione è mirata ad approfondire come proteggere in maniera efficace e preventiva le risorse aziendali e i dipendenti delle organizzazioni.

Il 25 maggio alle ore 11.00: “Programmabile, automatizzata e agile: il paradigma per una rete moderna e sicura”.

L’accelerazione della transizione verso un modello lavorativo sempre più mobile e distribuito, grazie a diversi dispositivi elettronici, sistemi operativi, applicazioni locali e in cloud, rende sempre più complesse le reti informatiche e amplia potenzialmente la superficie d’attacco.

Nella sessione sarà possibile approfondire come trasformare le reti informatiche in entità programmabili con strumenti centralizzati, che permettano una visione d’insieme e una configurazione omogenea, consistente ed automatizzata, capace di adeguarsi con la massima agilità ai cambiamenti aziendali.

Tutti gli Atelier hanno una durata di 50 minuti circa e sono fruibili gratuitamente dalla piattaforma di Security Summit Academy, previa iscrizione online, con la possibilità per i partecipanti di interagire con domande.