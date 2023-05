Cohesity ha incontrato la stampa a Milano insieme a TXT Group per raccontare come l’adozione delle soluzioni dell’azienda abbiano consentito a TXT di conseguire importanti vantaggi, in termini di efficienza, efficacia e riduzione dei costi.

TXT Group è un’azienda presente sul mercato dal 1989, che sviluppa e offre soluzioni digitali per una grande varietà di settori, dall’aerospaziale alle telecomunicazioni, dall’industria alla difesa. La sua sede principale è a Milano, ma opera a livello internazionale con 15 filiali distribuite tra Italia, Germania, Francia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

L’azienda gestisce un data center privato interno che contiene circa 80 Tbyte di informazioni e 500 virtual machine, con una crescita che si attesta su 10 Tbyte annui.

La gestione di questa crescente molte di informazioni era diventata sempre più complessa e critica, anche a causa di un panorama di minacce ogni giorno più aggressivo; TXT cercava quindi una soluzione di gestione dei dati moderna, capace di adattarsi all’architettura software-defined dell’azienda.

Flessibilità e scalabilità

TXT è cliente di Cohesity dal 2018 e ha deciso di affidarsi completamente alla soluzione DataProtect per la protezione dei dati. La piattaforma Cohesity Data Cloud protegge i workload on-premise e in cloud, compresi gli ambienti di collaborazione come Microsoft 365.

TXT ha scelto Cohesity per quattro motivazioni principali: semplificare la gestione dei dati, ridurre la complessità, migliorare l’efficienza e diminuire i tempi di recovery dei dati.

Rispetto alla precedente soluzione legacy, TXT ha ottenuto maggiore scalabilità, flessibilità e facilità di gestione amministrativa. Il tempo necessario per eseguire un backup giornaliero è stato ridotto da 32 a 12 ore, mentre i tempi di recovery sono passati da 72 a 3 ore.

TXT è ora in grado di ripristinare completamente una macchina virtuale da 2 Tbyte in 50 minuti e di trovare un file in mezzo a 80 Tbyte di dati in 60 secondi, risparmiando ore di lavoro ogni settimana.

Nel complesso, il passaggio alla nuova soluzione ha consentito a TXT di ridurre del 50% i tempi di backup e del 25% le dimensioni dei dati, grazie alle funzioni di deduplicazione e compressione delle informazioni integrate nella soluzione di Cohesity.

Azamat Uzhangaliyev, Head of IT di TXT Group

Azamat Uzhangaliyev, Head of IT di TXT, ha commentato: “Cohesity ha reso i nostri processi di protezione dei dati misurabili, verificabili, prevedibili e affidabili. Queste funzionalità ci hanno dato la libertà di scegliere le prestazioni che vogliamo ottenere nei nostri processi di protezione dei dati. Ciò ci consente ampia flessibilità per ridimensionare il cloud, quando esauriamo le risorse durante un progetto e di spostare le risorse tra cloud e on-prem a seconda della disponibilità”.