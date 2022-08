Cohesity ha annunciato di essere stata nominata Leader nel Magic Quadrant Gartner di quest’anno per le soluzioni software di backup e recovery di livello enterprise. L’azienda ottiene il riconoscimento di “Leader” per la terza volta consecutiva ed è la quarta volta che risulta inclusa in questo report.

Cohesity semplifica notevolmente la gestione dei dati per i clienti di tutto il mondo, tra cui quattro delle prime dieci aziende Fortune 500, cinque delle prime dieci banche statunitensi e due delle cinque principali aziende farmaceutiche globali.

Mentre queste organizzazioni continuano a dover fare i conti con un aumento delle minacce sempre più sofisticate alla sicurezza informatica, Cohesity ha mantenuto un alto ritmo di innovazione, concentrandosi sulla creazione e sull’offerta di soluzioni che rendono la gestione dei dati semplice da amministrare e da scalare, proteggendo al contempo le principali fonti di dati e migliorando la resilienza informatica.

Le principali innovazioni introdotte nell’ultimo anno includono protezione multilivello contro le minacce informatiche sofisticate: Cohesity Threat Defense è un’architettura multilivello per la sicurezza dei dati e la resilienza informatica che aiuta i clienti a identificare le minacce attraverso l’Intelligenza Artificiale e il Machine learning, a proteggere i dati e a riprendersi facilmente da attacchi ransomware sofisticati.

L’architettura aiuta i clienti a rafforzare in profondità la propria strategia di difesa mettendo al centro la resilienza dei dati, il controllo rigoroso degli accessi, il rilevamento e l’analisi basati sull’AI e un’integrazione semplice e precostituita con i principali strumenti di sicurezza, tra cui le recenti integrazioni con Cisco SecureX e CortexTM XSOAR di Palo Alto Networks per aiutare ad automatizzare la risposta in caso di attacco.

Lotta al ransomware con una soluzione SaaS di data isolation e recovery: Cohesity FortKnox, una soluzione SaaS (software as a service) per la data isolation e il recovery, può svolgere un ruolo decisivo nell’aiutare le organizzazioni a ridurre al minimo l’impatto di attacchi informatici come i ransomware.

È progettata per fornire un ulteriore livello di protezione off-site, semplificando notevolmente le operazioni e riducendo i costi rispetto ai data vault su nastro magnetico e autogestiti. L’offerta SaaS aiuta inoltre le aziende a soddisfare i requisiti di recovery dei service level agreement (SLA) e i requisiti normativi.

Disaster Recovery as a Service (DRaaS): Questa offerta estende le eccezionali funzionalità di disaster recovery (DR) fornite da Cohesity SiteContinuity e aggiunge la possibilità di utilizzare Amazon Web Services (AWS) come sede di ripristino per failover e failback in un modello software as a service (SaaS).

Ciò non solo offre ai clienti una maggiore scelta e flessibilità, ma li aiuta anche a ridurre al minimo i tempi di inattività e la perdita di dati, a rispettare i service level agreement (SLA), a semplificare le operazioni, a ridurre i costi e a migliorare il time-to-value.

“Essere stati nominati Leader in questo report per la terza volta consecutiva sottolinea il valore che Cohesity offre ai clienti nel semplificare le operazioni di gestione dei dati”, ha dichiarato Lynn Lucas, Chief Marketing Officer di Cohesity.

“Mentre i nostri clienti si trovano ad affrontare le continue minacce del ransomware e di altre vulnerabilità, noi continuiamo a innovare per ottenere quella che consideriamo la soluzione di gestione dei dati più completa e flessibile sul mercato, in grado di offrire protezione per le fonti di dati tradizionali e moderne, compresi SaaS e cloud-native, il tutto in un’unica piattaforma gestita attraverso un’unica consolle”.