Microsoft ha reso pubblici i risultati del nuovo studio Work Trend Index, intitolato The New Performance Equation in the Age of AI. Il report condotta mostra come l’engagement e il coinvolgimento dei dipendenti siano elementi fondamentali per ottenere prestazioni di successo all’interno di un’organizzazione.

La semplice produttività non è sufficiente a generare risultati efficaci, poiché i dipendenti necessitano di maggiori stimoli. In questo senso, l’engagement e la produttività si rafforzano a vicenda: quando i dipendenti sono coinvolti e motivati nel loro lavoro, la loro produttività aumenta e viceversa.

L’analisi fornisce inoltre strumenti concreti e suggerimenti utili per permettere alle aziende e ai loro manager di rispondere alle nuove esigenze della forza lavoro. In questo modo, le organizzazioni possono migliorare l’engagement dei dipendenti, aumentare la loro produttività e conseguire prestazioni di successo.

Coinvolgere i dipendenti

In un contesto lavorativo sempre più distribuito e flessibile, le competenze e gli strumenti per comunicare e coinvolgere i dipendenti sono diventati cruciali per il business. Le organizzazioni con dipendenti meno ingaggiati, circa un quarto, non hanno chiare le attività su cui concentrarsi.

Al contrario, le aziende con alti tassi di ingaggio dei dipendenti hanno una percezione più positiva della comunicazione interna (+46%), della leadership (+37%) e dell’obiettivo aziendale (+16%).

La comunicazione chiara influisce anche sulla fidelizzazione e sulla retention del talento: i dipendenti che ritengono che l’azienda non comunichi efficacemente con i team di lavoro sono due volte più propensi a lasciare il lavoro.

Feedback organico

Per soddisfare queste esigenze, i manager aziendali devono comunicare in modo adeguato con i dipendenti, per incontrare le loro necessità lavorative e allinearli sui prioritari obiettivi di business.

Per mantenere alto il coinvolgimento dei dipendenti, i leader devono implementare sistemi agili e continuativi per raccogliere e rispondere ai feedback dei dipendenti e promuovere il cambiamento.

Il 40% degli intervistati in organizzazioni ad alto coinvolgimento ha fiducia che il feedback avrà una risposta concreta, mentre il 56% dice che la propria azienda si impegna per il miglioramento dei processi. La diversità di opinioni è un fattore chiave di differenziazione tra organizzazioni ad alto e basso coinvolgimento.

I tradizionali sistemi di feedback lineari non sono più sufficienti, quindi è importante combinare il feedback dei dipendenti con dati comportamentali per costruire un ciclo continuo di feedback in cui i dati vengono raccolti, analizzati e trasformati in azioni comunicate ai dipendenti e implementate in tutta l’organizzazione.