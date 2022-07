Esendex ha presentato Studio, una nuova piattaforma che consente di gestire in modo intuitivo ed efficace le conversazioni multicanale con i clienti, rendendole molto più coinvolgenti e interattive.

Quando si parla di Customer Experience, oggi non si può più prescindere dalla possibilità di comunicare tramite diversi strumenti di instant messaging, che sono oramai considerati indispensabili per garantire un’esperienza soddisfacente al cliente. La nuova piattaforma per la messaggistica mobile di Esendex consente proprio di gestire al meglio le interazioni con la clientela e arricchirle con contenuti multimediali.

Studio, infatti, mette a disposizione diversi strumenti di mobile messaging, come SMS, chatbot e WhatsApp Business, nonché diversi template che possono essere scelti in base al contenuto che si desidera veicolare.

Se si vuole, ad esempio, inviare documenti, come manuali d’istruzione, schede prodotto ecc, si potrà creare un template apposito che includa testo e un allegato, mentre potrà essere utilizzato un diverso modello, che preveda immagini e video in diversi formati, quando si desidera mandare messaggi promozionali, video tutorial ecc. o ancora un template che permetta di inserire una call to action per facilitare prenotazioni, inviare solleciti di pagamenti e molto altro ancora.

La piattaforma Studio di Esendex offre, inoltre, la possibilità di gestire in modo semplice e immediato le chat multicanale, consentendo di utilizzare con uno stesso cliente, in base alla tipologia del messaggio, strumenti di mobile messaging differenti, come ad esempio, SMS per inviare una password temporanea e WhatsApp per offrire supporto post-vendita.

In questo modo sarà possibile sfruttare in modo efficace tutti i vantaggi della multicanalità nell’assicurare le migliori esperienze ai clienti quando si relazionano con l’azienda.

“Il conversational messaging è un trend della comunicazione in forte sviluppo in tutto il mondo e sul quale, anche in Italia, le aziende stanno iniziando a puntare in modo sempre più deciso”, ha affermato Carmine Scandale, Head of Sales di Esendex Italia.

Che ha proseguito: “La piattaforma Studio di Esendex mette a disposizione diverse funzionalità avanzate per la gestione di tutti gli strumenti di instant messaging più efficaci, inclusa WhatsApp Business Platform, di cui Esendex è provider: uno strumento evoluto particolarmente efficace e interessante per le aziende che puntano ad avere interazioni più coinvolgenti con i propri clienti, con l’obiettivo di rafforzarne il legame e favorirne la fidelizzazione”.