Il configuratore 3D è un software che permette all’utente di personalizzare un prodotto tridimensionale in modo interattivo, attraverso l’utilizzo di un’interfaccia grafica. La realtà aumentata, invece, è una tecnologia innovativa che consente di sovrapporre oggetti virtuali al mondo reale attraverso l’utilizzo di uno smartphone o un tablet. Il risultato? Tramite questo strumento digitale l’utente può personalizzare un oggetto e collocarlo nello spazio reale grazie alla fotocamera del proprio dispositivo, e sarà quasi come toccarlo con mano.

È la rivoluzione portata dal processo di digitalizzazione nelle aziende, dall’introduzione di tecnologie e innovazioni in grado di trasformare il lavoro quotidiano e migliorare in modo netto le performance e i risultati d’impresa. Glacom è una dinamica realtà della provincia di Brescia che si occupa di sviluppo e crescita per le aziende a 360 gradi e negli ultimi anni ha investito grandi risorse per costruire un reparto interno di sviluppatori dedicati proprio alla configurazione 3D e alla realtà aumentata. Ecco perché le aziende oggi dovrebbero investire in questa tipologia di strumenti.

La diffusione dei configuratori 3D e AR

L’uso di configuratori 3D e AR da parte delle aziende è cresciuto negli ultimi anni in modo esponenziale, per quali motivi?

Maggiore attenzione all’esperienza dell’utente. Il comportamento del potenziale acquirente è al centro del processo d’acquisto, curare nei minimi dettagli le fasi iniziali, offrendo la possibilità di personalizzare l’oggetto e di vederlo in tempo reale con tutte le caratteristiche scelte, garantisce una Customer Experience positiva. Efficienza e aumento delle vendite. Il configuratore accorcia il tempo necessario tra la conoscenza del prodotto e la transazione, genera fiducia nell’utente e moltiplica le vendite. La possibilità di creare l’oggetto esattamente come si desidera e, addirittura, di vederlo collocato in uno spazio reale, riduce al minimo gli errori d’acquisto e i resi. Ottimizzazione del reparto commerciale. Questo strumento digitale consente di gestire in modo molto più ordinato un grande numero di richieste, permettendo agli agenti commerciali di risparmiare anche tempo e alle aziende di ottimizzare le risorse.

Il configuratore 3D e AR di Glacom

Glacom progetta e realizza configuratori in 3D e realtà aumentata su misura, creati ad hoc secondo le esigenze specifiche del Cliente. Solo dopo aver ascoltato con grande attenzione le necessità dell’azienda e analizzato tutte le caratteristiche del prodotto, consiglia la miglior soluzione di configurazione: