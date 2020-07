Teaser: Connettività e 5G

Parliamo insieme a Mimmo Zappi, di Connettività Internet e 5G. Mimmo Zappi è Sales Director Enterprise e Country Manager Italy in Colt, provider di connettività e cloud services per le imprese e i clienti grossisti nei più grandi hub aziendali in Europa, Asia e Nord America.

Mimmo è entrato in Colt nel 2001 come Account Executive e ha portato avanti la sua carriera con ruoli di crescente responsabilità, tra cui Sales Manager con focus su diversi mercati verticali; General Manager per l’Enterprise Business alla guida del business Enterprise P/L in Italia; Vice President per i Vertical Media a livello europeo; Vice President per le strategie e i servizi professionali nella Business Unit Network Services.



Prima di approdare in Colt, Mimmo ha ricoperto il ruolo di Sales Account in Telecom Italia, dove in precedenza ha lavorato per il dipartimento IT sia come Strategy Department sia come Business

Development Executive. Mimmo ha iniziato la sua carriera presso la Central Government Authority (CNEL) come ricercatore di mercato nel settore ICT. Laureato all’Università di Roma in Scienze Politiche / Specializzazione in Economia, Zappi ha ottenuto da ISTUD nel 2013 la certificazione dell’Executive Development Programme. Grazie alla sua esperienza Mimmo ci mostra come affrontare, con un approccio innovativo, le sfide poste dalla digitalizzazione.