Consys spegne 25 candeline e si fa un regalo: theUNTOLD

In occasione del suo 25 esimo compleanno, Consys delinea i punti futuri, mirando a consulenza strategica, capitale umano e servizi a valore aggiunto

Consys.it, società di consulenza specializzata nella cybersecurity, festeggia i suoi primi venticinque anni di attività spiegando i temi su cui punterà sempre più in futuro, tra consulenza strategica, innovazione e servizi professionali.

L’obiettivo è ampliare l’offerta tecnologica e il team di professionisti certificati, con la voglia di agevolare l’integrazione del digitale nei modelli di business, nella cultura e nei processi aziendali dei propri clienti.

Consys.it supporta nei processi di trasformazione digitale, aiutando a risolvere le problematiche di sicurezza legate alla produzione industriale, che vede sempre più l’utilizzo di dispositivi IoT, soluzioni di machine learning e intelligenza artificiale, così da individuare, prevenire e contrastare ogni tipo di attacco proveniente.

La consulenza offerta dai professionisti Consys.it riguarda la sicurezza legata all’intero ciclo di vita delle applicazioni aziendali, tramite l’utilizzo di soluzioni capaci di identificare possibili minacce e garantire una protezione dinamica e adattiva.

«Consys.it, nell’ultimo anno, è cresciuta più della media di mercato e sta vivendo una naturale trasformazione con un riposizionamento del proprio paradigma, dove a guidare sono i servizi di consulenza al di là dell’offerta tecnologica» ha sottolineato Alberto Fenini, CEO di Consys.it.

Aggiungendo: «Saper interpretare i cambiamenti in atto e aiutare i clienti a comprendere le loro reali esigenze di business è fondamentale per proporsi come partner a valore credibile e affidabile nel tempo».

Per rispondere alle esigenze di un mercato in costante evoluzione, la società ha dato vita alla start-up svizzera, theUNTOLD by Consys.it, guidata da Edoardo Albizzati, che si pone come un incubatore di servizi di consulenza legati alla security, con un approccio completo che consente di gestire i progetti da molteplici angolazioni.

«L’apertura della start-up in Svizzera e la recente inaugurazione di una seconda sede commerciale in Italia, a Roma, ci consentono di seguire più da vicino i clienti e consolidare il rapporto di partnership che abbiamo» ha spiegato Marco Coppolino, Founder di Consys.it e CTO theUNTOLD by Consys.it.

Concludendo: «Insieme a Vittorio Ranucci, volto noto del settore, che dallo scorso luglio guida il team romano, siamo pronti ad affrontare con successo le nuove sfide. Un primo importante appuntamento sarà la partecipazione, in qualità di sponsor, alla Cybertech Conference 2019 di Roma».