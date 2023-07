Samsung Electronics Italia ha presentato Conversational Signage, una soluzione innovativa pensata per migliorare l’esperienza di acquisto nel settore della vendita al dettaglio.

Credits: Pixabay

Il progetto è nato in collaborazione con Next14, tra le principali aziende di tecnologie di marketing, e integra una piattaforma di marketing conversazionale fortemente orientata ai dati.

La soluzione è pensata per aumentare il coinvolgimento dei consumatori creando esperienze d’acquisto personalizzate. Conversational Signage consente la comunicazione di prossimità nei punti vendita e fa uso di schermi dotati di sensoristica avanzata e capacità di analisi dati per monitorare il flusso di clienti.

Le informazioni raccolte vengono elaborate in tempo reale per creare campagne promozionali altamente targettizzate, calibrate tramite l’intelligenza artificiale e le previsioni sul comportamento dei consumatori.

La soluzione consente ai punti vendita di migliorare la comunicazione coi propri clienti, mostrando offerte e contenuti personalizzati. La tecnologia Conversational Signage consente di creare in tempo reale campagne marketing basate sulle persone effettivamente presenti in negozio e sulle loro abitudini d’acquisto, massimizzando l’efficacia delle promozioni.

Credits: Pexels

“In più di 14 anni di leadership sui display professionali abbiamo dimostrato gli effetti positivi dell’adozione del digital signage sul punto vendita” ha affermato Massimiliano Monti, Business Development Manager IT Division di Samsung Italia. “Oggi con il Conversational Signage abbiamo accresciuto esponenzialmente l’utilità di questo strumento. Attraverso l’uso dei dati e la misurabilità delle azioni di comunicazione e di engagement sul punto vendita, ci prepariamo a un salto generazionale della comunicazione nel Retail Media”.

Secondo Monti la tecnologia Conversational Signage di Samsung sarà il futuro dell’esperienze d’acquisto omnicanale per i consumatori.

La soluzione è già stata messa alla prova nell’allestimento per Ringo presso il punto vendita Carrefour di Assago: il sistema, in base all’affluenza dei clienti, propone delle interazioni personalizzate sul target per coinvolgere i consumatori e proporre diverse promozioni in base al loro comportamento.