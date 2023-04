L’FTTH Council Europe, associazione di imprese con l’obiettivo di accelerare la diffusione della fibra ottica in Europa, ha presentato l’ultimo report sullo stato delle reti Fiber To The Home nella regione europea.

Pixabay

I dati hanno rilevato un aumento del numero di case raggiunte dalla fibra: si è passati da 198,4 milioni nel settembre 2021 a 219 milioni nel settembre 2022 per la regione UE39. L’Italia è tra i Paesi che più degli altri hanno guidato questa crescita, registrando un aumento di 2.1 milioni di connessioni; insieme al nostro Paese troviamo il Regno Unito in vetta alla classifica (+4,2 milioni), la Francia (+3,5 milioni) e la Turchia (+2,9 milioni). In Italia il 56% delle abitazioni è raggiunto dalla fibra.

In media i paesi EU27 e il Regno Unito hanno una copertura del 55,3%, registrando un aumento del 6,8% annuale; se si guarda invece ai Paesi della regione EU39 la percentuale di copertura sale al 62,3%, ma con un aumento più basso (5,3%).

I cittadini continuano a preferire gli operatori alternativi per la fibra, anche se gli operatori storici stanno moltiplicando i loro sforzi, favorendo l’adozione dei nuovi collegamenti. Oggi il 56% delle abitazioni collegate con FTTH si appoggia a ISP alternativi, mentre il 39% fa affidamento agli operatori ex monopolisti del mercato.

Pixabay

Il trend continua a essere in crescita da diversi anni ormai, ma c’è ancora un divario importante tra la copertura della fibra ottica e l’effettiva adozione: il tasso di take-up per EU39, definito come il numero di utenti in proporzione alle abitazioni raggiunte, è di quasi il 50%; nonostante i progressi degli ultimi anni.

Germania, Regno Unito e Italia contano il numero più alto di abitazioni senza abbonamento alla fibra: il totale dei tre Paesi è di 89 milioni di case senza connessioni FTTH attive. Per ottenere risultati soddisfacenti c’è ancora molto lavoro da fare.