La ricerca di talenti esperti in cybersecurity non si arresta: l’aumento del numero e della varietà di minacce ha fatto crescere esponenzialmente la domanda, ma l’offerta rimane scarsa.

Pexels

Le imprese sono sempre più attente alla sicurezza informatica e necessitano di esperti nel settore; secondo le stime dell’Osservatorio cybersecurity & data protection riportate da Ermes Cyber Security, in Italia il 61% delle organizzazioni sopra i 250 dipendenti ha deciso di aumentare il budget per la sicurezza negli ultimi 12 mesi.

Nel 2022 il mercato della cybersecurity in Italia è cresciuto del 18% in più rispetto al 2021, arrivando a un valore di 1,8 miliardi destinato a crescere ancora, anche se mancano i talenti per soddisfare la richiesta: a oggi sono più di 100mila le posizioni da colmare.

Per la società di cybersicurezza, la velocità di crescita della domanda è stata troppo elevata rispetto alla formazione dei profili richiesti: i tempi formativi devono essere adeguati, ma non tutte le Università sono riuscite a inserire percorsi adatti legati al mondo della sicurezza informatica.

Questa mancanza, unita alla continua evoluzione delle tecnologie e della complessità delle minacce, ha portato a una concorrenza spietata nella ricerca dei talenti.

Pexels

“Quest’anno può essere considerato come un anno davvero peculiare per il settore della cybersecurity perché è il momento in cui la sicurezza informatica sta diventando una decisione aziendale e non più una strada opzionale da percorrere” ha commentato Emanuela Panero, Chief People Officer di Ermes. “La cybersecurity sta diventando una priorità di investimento, tanto che ogni azienda sta ridisegnando il proprio budget e ciò è dovuto anche alla spinta del PNRR e all’Agenzia per la Cybersicurezza”.

La formazione in cybersicurezza comincia già nelle scuole secondarie di secondo grado, come licei scientifici e istituti tecnici, dove i giovani possono avvicinarsi al mondo IT e prepararsi al percorso accademico. A livello universitario, i profili più richiesti dalle imprese sono i laureati in informatica e ingegneria informatica, con focus soprattutto sulle specializzazioni in ambito IA e Data Science.

C’è comunque un certo interesse per le specializzazioni degli ITS (Istituti Tecnici Superiori), percorsi biennali post diploma per la formazione pratica, e per le certificazioni ottenute coi corsi online altamente specializzati.

Tra le figure più ricercate dalle aziende di cybersecurity ci sono i Data Scientist, i Machine Learning Engineer, gli AI Research Scientist e i sempre richiesti Software Engineer.