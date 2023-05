Le potenzialità offerte da ChatGPT hanno spinto i leader aziendali a introdurlo nel flusso di lavoro a supporto dei propri dipendenti. Secondo l’indagine di ResumeBuilder, il 91% dei manager che sta assumendo ha intenzione di affiancare l’intelligenza artificiale ai lavoratori.

Quasi il 30% delle aziende è pronta ad assumere i “prompt engineer”, ovvero figure in grado di comunicare efficacemente con ChatGPT per ottenere risultati di valore. I prompt engineer si occupano di insegnare al chatbot come rispondere seguendo linee guida specifiche.

Oggi la posizione è molto ricercata, ma sono ancora in pochi a possedere le capacità richieste; di conseguenza, gli stipendi si sono adeguati alla richiesta: quasi un quarto dei leader intervistati propongono una retribuzione iniziale di più di 200.000 dollari.

In generale, le imprese sono alla ricerca di figure che hanno esperienza con ChatGPT, e il 30% di esse le sta cercando con urgenza. I leader di business sostengono che queste persone possano aiutare l’impresa a crescere più velocemente sfruttando al meglio supporto tecnico e creativo del chatbot. Non solo: le figure che sanno lavorare con ChatGPT sono in grado di migliorare la reputazione aziendale, aumentare la produttività, risparmiare in termini di risorse e, non per ultimo, insegnare al resto dei dipendenti a usare il chatbot.

I due terzi dei leader intervistati sono convinti che assumere persone in grado di usare ChatGPT assicuri un vantaggio competitivo all’azienda. Le aree che secondo i manager potranno beneficiare maggiormente di questa esperienza saranno l’ingegneria del software, il servizio clienti, le risorse umane e il marketing.

“Oggi il web è pieno di tutorial per imparare a usare ChatGPT” ha affermato Stacie Haller, Chief Career Advisor di ResumeBuilder. “Coloro che ne trarranno vantaggio e impareranno a usare questa nuova tecnologia supereranno gli altri candidati. L’esperienza con ChatGPT deve essere inserita nel curriculum insieme alle altre skill professionali, e dovrebbe essere menzionata nella lettera di presentazione”.