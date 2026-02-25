Nuove responsabilità, titoli più alti sulla carta, percorsi di crescita annunciati nelle riunioni aziendali: tutto questo può sembrare sviluppo professionale, ma spesso si tratta solo di una facciata. Un'indagine condotta su mille lavoratori ha messo in luce un fenomeno sempre più diffuso nei luoghi di lavoro contemporanei, ribattezzato Ghost Growth, ovvero la crescita fantasma: un avanzamento apparente che non si traduce in stipendi più alti, maggiore autonomia o reali opportunità di carriera.

I numeri parlano chiaro e dipingono un quadro tutt'altro che rassicurante. Il 65% degli intervistati dichiara di aver vissuto almeno una volta nella propria carriera questa forma di progresso illusorio. Quasi la metà del campione, il 49%, percepisce la propria traiettoria professionale come bloccata, nonostante la parvenza di movimento in avanti.

Ti potrebbe interessare anche Guarda su

Il dato che colpisce di più riguarda il rapporto tra impegno e riconoscimento: il 78% dei lavoratori afferma di aver ricevuto nuove responsabilità senza che a queste corrispondesse alcun aumento di stipendio o promozione formale. Un meccanismo che ricorda, in qualche modo, quello che in Italia si conosce bene come il fenomeno delle "mansioni superiori non pagate", solo che qui si estende ben oltre il piano contrattuale per toccare anche le aspettative psicologiche e motivazionali dei dipendenti.

Jasmine Escalera, esperta di carriere per IlCVPerfetto, descrive la situazione come una spirale pericolosa per le aziende stesse: quando il carico di lavoro cresce senza benefici concreti al seguito, e quando i percorsi di crescita restano confinati alle presentazioni PowerPoint delle risorse umane, i lavoratori perdono motivazione. E con la motivazione, le imprese rischiano di perdere i talenti migliori.

Le promesse non mantenute rappresentano un capitolo a parte di questa storia. Il 53% degli intervistati racconta di aver ricevuto rassicurazioni su promozioni, aumenti o nuove opportunità che poi non si sono mai concretizzate. Il 70% ha accettato progetti aggiuntivi o incarichi extra confidando in un riconoscimento futuro, salvo poi non vedere nulla: né in busta paga, né in termini di avanzamento di carriera. Una delusione sistematica che ha spinto il 68% a prendere in considerazione l'idea di cambiare lavoro.

Il 78% dei lavoratori ha ricevuto nuove responsabilità senza promozione né aumento.

L'impatto emotivo di questa dinamica è concreto e misurabile. Il 23% degli intervistati si dichiara frustrato, il 20% parla apertamente di burnout, e il 13% si sente intrappolato in una situazione da cui non riesce a uscire. Solo il 15% ha effettivamente ottenuto un aumento nell'ultimo anno correlato all'incremento delle proprie responsabilità, mentre il 35% afferma di non aver mai ricevuto, nel corso della propria carriera, una retribuzione adeguata alla crescita del proprio carico di lavoro.

Interessante anche il modo in cui i lavoratori definiscono la crescita professionale autentica, lontano dalla retorica aziendale. Per il 27% significa innanzitutto un aumento di stipendio, per il 18% un migliore equilibrio tra vita professionale e privata, per il 16% percorsi di promozione chiari e trasparenti. Solo l'8% associa la crescita a una maggiore autonomia, a dimostrazione che la priorità rimane il riconoscimento economico e la stabilità, non le gratificazioni simboliche.

A rendere il quadro ancora più complesso è la pressione sociale che ruota attorno a questo tema. Il 52% degli intervistati ammette di sentirsi in dovere di sembrare in crescita, anche quando nella realtà non sta accadendo nulla. Il 19% individua nei datori di lavoro la principale fonte di questa pressione, il 16% la attribuisce a colleghi e social media, mentre il 17% la percepisce da entrambe le direzioni. Un cortocircuito in cui l'apparenza diventa essa stessa un'ulteriore fonte di stress.