Le aziende di tutto il mondo stanno lavorando per innalzare i livelli di sicurezza delle reti 5G private, spendendo fino al 10% del loro budget IT. L’ultimo report di Trend Micro, “Beyond Secure by Default”, ha messo in evidenza questa tendenza, rivelando che le imprese hanno incluso la cybersecurity nella definizione delle nuove architetture di rete.

Secondo lo studio, il 72% delle aziende mondiali ritiene che l’approccio 3GPP alla sicurezza del 5G privato sia sufficiente. La natura privata delle reti assicura una protezione maggiore alle imprese, ma, spiega Trend Micro, non significa che siano del tutto impenetrabili; per questo le imprese stanno spendendo una percentuale sempre maggiore di budget IT nella sicurezza delle reti 5G, e hanno in previsione di aumentare la spesa.

Stando ai dati dell’indagine, le imprese del campione stanno già spendendo da 1 a 5 milioni del proprio budget per la sicurezza del 5G, ed entro il 2027 gli investimenti globali arriveranno a 12,9 miliardi di dollari.

Sicurezza del 5G: le priorità del business

Le organizzazioni stanno scegliendo le reti private 5G principalmente per migliorare l’efficienza di rete e aumentare la connettività riducendo al contempo i costi operativi. Nel dettaglio, le imprese mirano soprattutto a velocizzare le operazioni, aumentare il numero di dispositivi IoT connessi e ridurre i costi.

Dal punto di vista dei requisiti di sicurezza, le aspettative dei leader aziendali si concentrano su una maggiore visibilità della rete (75%), miglior controllo del rischio (65%) e un sistema di alert semplice per non perdersi alcun evento critico (49%). Guardando invece alla mitigazione, le aziende richiedono sistemi robusti di autenticazione (75%), controllo degli accessi (65%) e protezione dalle finte stazioni base (58%).

Secondo TrendMicro, la tendenza delle organizzazioni a investire sulla sicurezza del 5G rappresenta un’enorme opportunità per velocizzare i processi e sfruttare un maggior numero di dispositivi IoT per sviluppare nuove applicazioni o migliorare quelle esistenti.

Gli investimenti, però, non sono sufficienti: le imprese dovranno comprendere l’importanza delle tecnologie open-source e dei nuovi modelli di responsabilità condivisa dove non sono solo i service provider a occuparsi della protezione, ma anche le aziende stesse.