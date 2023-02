Growth from Knowledge ha pubblicato i risultati della sua ricerca sullo stato del mercato delle telecomunicazioni. Un mercato che, come si legge nel comunicato, ha conosciuto un declino piuttosto importante nel 2022 ma è destinato a stabilizzarsi nel 2023.

I consumatori acquistano meno dispositivi

Il mercato degli smartphone ha registrato un calo della domanda del 9.1% rispetto al 2021, con una conseguente riduzione del 10.2% dei guadagni. Il motivo è legato alla crisi economica mondiale che continua a persistere e che ha portato i clienti a ridurre gli acquisti dei dispositivi mobili.

Gli utenti hanno cominciato ad allungare il ciclo di vita dei propri smartphone, rinunciando ad acquistare ogni anno un nuovo modello. Sono in particolare i giovani della fascia 12-25 anni ad aver ridotto le spese degli smartphone, anche per questioni di sostenibilità ambientale. Al contrario, i consumatori con reddito medio-alto hanno acquistato più dispositivi dell’anno precedente, preferendo i modelli di fascia alta e con tecnologie di ultima generazione come il 5G.

Il settore degli wearable invece si è mantenuto stabile nel corso del 2022, registrando un calo di solo 1% dei guadagni. Gli smartwatch sono i dispositivi che hanno dominato il mercato, aumentando le vendite del 21%; al contrario, le vendite di dispositivi per gli sportivi sono scese anche oltre il 40%. I consumatori hanno puntato principalmente su wearable che tenessero monitorato il livello di ossigeno e la qualità del sonno.

Nonostante l’interesse per il metaverso sia aumentato e i consumatori siano più consapevoli dei benefici che porta, il mercato dei dispositivi di realtà aumentata e virtuale ha visto un calo delle vendite del 15%. Come riporta Growth from Knowledge, si tratta del primo calo da quando i dispositivi AR/VR sono entrati nel mercato.

“Il mercato europeo ha raggiunto i consumatori” ha detto Sohjin Baek, esperto Growth from Knowledge per global IT hardware industry. “L’industria adesso dovrebbe concentrarsi sul creare più contenuti e maggiori qualità e sicurezza visive, per continuare a guidare il mercato. Convincere i consumatori sull’utilità dei casi d’uso del metaverso è la chiave per far crescere il mercato“.

Il mercato delle telecomunicazioni nel 2023

Growth from Knowledge prevede un netto miglioramento del mercato delle telecomunicazioni per il 2023. Il mercato cinese, che più degli altri ha sofferto per il calo delle vendite, riuscirà a rimettersi in sesto e tornare a numeri soddisfacenti, guidando la crescita dei mercati globali.

Bisogna considerare anche che molti smartphone quest’anno termineranno il loro ciclo di vita, iniziato nel 2020 e 2021, incrementando di nuovo le vendite; inoltre arriverà una nuova generazione di smartwatch e tracker per il fitness, che porteranno i consumatori a rinnovare i propri dispositivi.

Infine, con la crescente diffusione del metaverso, le tecnologie di AR e VR saranno utilizzate anche in altri ambiti oltre che nel gaming, aumentando il potenziale di vendita dei dispositivi.

Come sottolinea Jan Lorbach, esperto Growth for Knowledge per il mercato delle comunicazioni, le imprese dovranno investire sull’innovazione per rimanere competitive: “L’innovazione guiderà ulteriormente la domanda dei consumatori. Specialmente in tempi dove il ciclo di vita degli smartphone si estende e il budget dei clienti è poco, i consumatori chiederanno ancora più valore“.