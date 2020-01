D-Link lancia la nuova serie di router Smart Mesh Wi-Fi

D-Link, in tempo per il nuovo anno, ha annunciato la disponibilità della serie di router Wi-Fi Exo Smart Mesh. Si tratta di una importante aggiunta alla gamma di soluzioni per la connettività domestica.

La serie comprende AC1900 Smart Mesh Wi-Fi Router (DIR-1960); AC2600 Smart Mesh Wi-Fi Router (DIR-2660); AC3000 Smart Mesh Wi-Fi Router (DIR-3060).

I router di nuova generazione di D-Link offrono una connettività Wi-Fi molto performante insieme alla protezione McAfee, per una connettività domestica più veloce e sicura.

Tutti i router dispongono di un abbonamento quinquennale McAfee Secure Home Platform; in grado di proteggere ogni dispositivo collegato alla rete, bloccando le connessioni sospette e l’accesso a contenuti dannosi.

Il parental control avanzato impedisce l’accesso a contenuti inappropriati e può essere utilizzato per impostare i programmi Wi-Fi. I router hanno anche un abbonamento biennale McAfee LiveSafe, che consente di installare un software antivirus su un numero illimitato di computer, tablet e smartphone.

I modelli appena disponibili supportano lo standard 802.11ac Wave 2 dual-band e tri-band, per una velocità wireless combinata fino a 1.900 Mbps, 2.533 Mbps e 3.000 Mbps. Per una copertura ancora più ampia, è sufficiente aggiungere estensori di rete Wi-Fi Mesh compatibili D-Link per creare una rete wireless senza soluzione di continuità, auto-ottimizzante, che consente di spostarsi senza doversi disconnettere.

Abbiamo inoltre il supporto voice control grazie alla compatibilità con Google Assistant e Alexa di Amazon, servizio SpeedTest per scoprire la vera velocità della connessione internet, direttamente dal router; download e installazione automatica degli aggiornamenti del firmware per garantire le funzionalità più recenti.