D-Link ha annunciato l’arrivo dell’Access Point Industriale AC1200 Wave 2 Outdoor (DIS-3650AP) che amplia il suo portfolio di soluzioni di rete industriali. Il nuovo dispositivo offre una connettività affidabile e gestita centralmente attraverso lo strumento di gestione di rete, Nuclias Connect, per supportare anche gli ambienti più difficili, dall’industria ai cantieri outdoor.

Il DIS-3650AP supporta la tecnologia 802.11ac Wave 2 con MU-MIMO, offrendo velocità wireless ultramoderne fino a 1200 Mbps con roaming veloce 802.11k/r. Inoltre, il Band Steering integrato consente a più dispositivi di ottenere segnali Wi-Fi ad elevata larghezza di banda, collegandosi contemporaneamente alla migliore banda di frequenza disponibile.

Ideato per durare e funzionare negli ambienti outdoor più difficili, DIS-3650AP resiste alle intemperie grazie al grado di protezione IP67 e a una vasta gamma di temperature d’esercizio, oltre a una protezione da sovratensione di 6 kV e protezione ESD di 8 kV.

Ideale per le installazioni industriali e per ridurre l’ingombro dei cavi, il DIS-3650AP può essere facilmente montato su un supporto, una parete o una barra DIN ed è alimentato da PoE, il che lo rende ideale per essere collocato in aree difficilmente accessibili per fornire connettività ovunque sia necessario.

Progettato per essere inserito in una vasta gamma di ambienti di rete, l’adattabilità del DIS-3650AP offre diverse modalità operative che gli consentono di funzionare come Access Point, sistema di distribuzione wireless (WDS), WDS con Access Point o client wireless.

Questo Access Point industriale può essere implementato come dispositivo indipendente o come parte di una distribuzione scalabile multi-device, fino a 1000 Access Point gestiti centralmente attraverso il software di gestione Nuclias Connect gratuito di D-Link o l’Hub Nuclias Connect, consentendo agli amministratori di rete di monitorare e configurare le reti da remoto.

Per garantire la sicurezza, DIS-3650AP è progettato con solide funzioni di sicurezza e autenticazione, tra cui la segmentazione della LAN wireless, il supporto VLAN e il captive portal con sicurezza Wi-Fi personale WPA3.

