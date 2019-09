Da Buffalo una nuova serie di NAS per i professionisti

Buffalo presenta le nuove TeraStation 3020, una rinnovata serie di NAS progettata per soddisfare le esigenze dell piccole imprese e degli studi professionali

Buffalo ha annunciato la nuova gamma di TeraStation 3020, ossia NAS di prossima generazione disponibili nelle versioni desktop a 2 e 4 bay e in formato rackmount a 4 bay. Il loro fine?Soddisfare al meglio le esigenze in ambito storage di piccole imprese, studi professionale e più in generale dell’universo SoHo, small office/home office.

A bordo troviamo processori quad-core a 1,4 GHz, connettività 2,5GbE, HDD fino a 8 TB, per un totale di 32 GB di spazio per l’archiviazione, ossia una serie di aggiornamenti in grado di innalzare le specifiche della precedente Serie 3010.

Ovviamente, le TeraStation 3020 sono ideali anche per chi desidera implementare soluzioni di cloud ibrido, come la sincronizzazione dei dati con i servizi cloud più diffusi, compresi Amazon S3, Dropbox, OneDrive e Azure.

Proprio l’hybrid cloud consente di archiviare in locale dati particolarmente critici che, magari, non si desidera affidare a terzi e sfruttare, invece, le possibilità offerte dagli ambienti sulla nuvola per la condivisione in gruppi di lavoro e collaboratori esterni.

Le TeraStation 3020 rappresentano una soluzione di qualità anche per i backup dei PC. La presenza nella dotazione di serie del software NovaBACKUP Buffalo Edition (una licenza server e dieci workstation) dona il necessario per mettere in sicurezza e gestire gli eventuali ripristini dei dati dei PC dell’organizzazione.

Oltre al supporto RAID 0,1, 5, 6, 10 (0, 1 per i modelli con due HDD) e al protocollo iSCSI, le nuove TeraStation 3020 offrono le funzionalità di Rsync e quelle di Replica, nonché l’hot-swap per la sostituzione a caldo di eventuali dischi danneggiati.

Disponibili sia nelle versioni “fully populated”, complete di tutti gli HDD, che “partially populated”, con due HDD montati e due bay liberi, arriveranno a partire dal mese di ottobre con prezzi suggeriti al pubblico da 430 a 1.940 euro, per il TeraStation TS3420RN 4bay Rackmount 32 TB.