Google ha organizzato l’evento online Next 22 in cui ha offerto una panoramica della visione dell’offerta dell’azienda nei settori legati al cloud e allo sviluppo del Web3.

Durante l’evento ha annunciato Google Cloud Blockchain Node Engine, una soluzione basata sulla blockchain e progettata per offrire agli sviluppatori tutto il necessario per implementare rapidamente nuovi prodotti su piattaforme basate su blockchain.

La prima tecnologia supportata da Blockchain Node Engine sarà Ethereum; il servizio consentirà agli sviluppatori di creare e fornire nodi Ethereum gestiti con accesso sicuro alla blockchain.

Sicurezza e rapidità

Google ha sottolineato con forza come il nuovo servizio offra le migliori condizioni di sicurezza, per aiutare a prevenire l’accesso non autorizzato ai nodi. I nodi saranno collocati dietro un firewall Virtual Private Cloud, per far sì che solo le macchine e gli utenti autorizzati possano comunicare con gli endpoint client.

Inoltre, i servizi di sicurezza Google Cloud come Cloud Armor possono aiutare a proteggere i nodi dagli attacchi DDOS.

Blockchain Node Engine è un servizio completamente gestito, a garanzia della massima affidabilità: Google Cloud tiene infatti sotto controllo i nodi e li riavvia in caso di criticità, riducendo la necessità di un gruppo DevOps dedicato.

La distribuzione manuale di un nodo è un processo che richiede molto tempo e che comporta il provisioning di un’istanza di calcolo, l’installazione di un client Ethereum e l’attesa che il nodo si sincronizzi con la rete: la sincronizzazione di un nodo completo dal primo blocco può richiedere diversi giorni.

Il Blockchain Node Engine di Google Cloud può rendere questo processo più rapido e semplice, consentendo agli sviluppatori di implementare un nuovo nodo con una singola operazione e specificare la regione e la rete desiderate.