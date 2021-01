Da Plustek un nuovo scanner per smart working e ufficio

Plustek, produttore di soluzioni per l’imaging professionale e per l’ufficio, ha annunciato l’arrivo del nuovo PS388U, uno scanner ADF compatibile con Mac e Windows, compatto e versatile e che ha nella semplicità d’uso e nella flessibilità i suoi principali punti di forza.

In grado di digitalizzare diverse tipologie di originali, comprese card, scontrini, ricevute e documenti particolarmente lunghi (fino a 5080 mm), questo nuovo scanner è anche dotato di un sensore a ultrasuoni, che consente di rilevare eventuali sovrapposizioni delle pagine nelle fasi di alimentazione, evitando, quindi, possibili errori e rallentamenti nei flussi di lavoro.

Completa anche la dotazione software, che comprende Plustek DocAction con funzionalità di OCR integrate by ABBYY FineReader (per Windows) e MacAction con PlustekDocOCR (per Mac OS X), mentre la presenza dei driver TWAIN assicura la possibilità di utilizzo con tutti i più diffusi software per la gestione documentale e per la manipolazione delle immagini.

Tutte le operazioni del modello Plustek PS3888U possono essere gestite con facilità ed avviate solo con un tocco su un pulsante programmabile tramite DocAction e MacAction. Il dispositivo è anche in grado di garantire elevati livelli di produttività (fino a 4.000 scansioni giornaliere) e di affidabilità.

Le principali caratteristiche tecniche comprendono una gestione evoluta dei documenti, comprese fatture, ricevute, scontrini, biglietti da visita, card e modulo continuo.

Poi fino a 30PPM/60IPM a 300 dpi a colori; sensore a ultrasuoni in grado di segnalare la sovrapposizione dei documenti; capacità di digitalizzare documenti di lunghezza fino a 5080 mm. E, infine, software di gestione e driver TWAIN per Mac e Windows. Il nuovo SmartOffice PS388U è disponibile in Italia con un prezzo al pubblico di 319 euro.