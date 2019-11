Da Proofpoint via all’acquisizione definitiva di ObserveIT

L'accordo si chiude per 225 milioni di dollari e porterà le funzionalità di protezione di Proofpoint a integrare opzioni di insider threat management su cloud ed endpoint

Proofpoint, azienda che si occupa di sicurezza informatica, ha stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di ObserveIT, piattaforma di insider threat management. La chiusura dell’operazione, prevista per la fine del quarto trimestre del 2019, è soggetta alle consuete condizioni normative di chiusura.

Con la mossa, Proofpoint mira a estendere le funzionalità di Data Loss Prevention (DLP), andando ad aggiungere gli endpoint a posta elettronica, CASB (Cloud Access Security Broker) e dati memorizzati (data-at-rest), per formare un’offerta DLP enterprise avanzata.

Non a caso, la combinazione tra la tecnologia di ObserveIT per gli agenti endpoint e le sue capacità di analisi del rischio legato ai dati, potrebbe consentire alle aziende di ottenere una capacità di visualizzare le attività degli utenti in relazione ai dati sensibili, ovunque essi risiedano.

E non è tutto: in parallelo, Proofpoint investirà sull’avanzata soluzione di insider threat management di ObserveIT, che consente ai team di sicurezza di rilevare, investigare e prevenire potenziali incidenti legati a minacce interne, fornendo alert in tempo reale e informazioni concrete sull’attività degli utenti, in un’unica soluzione facile da usare.

«L’acquisizione di ObserveIT sottolinea l’impegno di Proofpoint nel fornire alle organizzazioni soluzioni di compliance e cybsecurity incentrate sulle risorse umane, capaci di proteggere ciò che conta davvero: le persone e i dati» ha spiegato Gary Steele, chairman of the board e CEO di Proofpoint.

«Difendere i dati richiede la capacità di rilevare i comportamenti rischiosi provenienti dall’interno e le attività sospette degli utenti e di ridurre rapidamente i rischi su applicazioni cloud, email ed endpoint. Siamo entusiasti di dare il benvenuto in Proofpoint ai dipendenti e ai clienti di ObserveIT».