QNAP ha presentato il nuovo NAS AI TS-AI642, progettato per le applicazioni di riconoscimento video e immagini basate su intelligenza artificiale e per la sorveglianza intelligente delle aziende.

Pixabay

La connettività 2,5GbE garantisce efficienza energetica e velocità di trasmissione elevate, rendendo più fluidi il backup e il ripristino dei file e la conversione dei media. Il NAS supporta la tecnologia ARM NEON per accelerare l’elaborazione dei video.

Il TS-AI624 monta un processore ARM Cortex-A76 a 64-bit e un Cortex-A55 a 8-core con 6 TOPS NPU (Neural Processing Unit) per accelerare il riconoscimento delle immagini e l’analisi dei video per la sorveglianza smart.

È possibile collegare un’unità di espansione di memoria TL-D1600S di QNAP per aggiungere fino a dodici dischi rigidi e ottenere uno spazio di archiviazione di 350TB.

“Il QNAP TS-AI642 è il primo NAS AI basato su ARM sul mercato” ha affermato Jerry Deng, Product Manager di QNAP. “Incorporando la NPU per aumentare le prestazioni di riconoscimento delle immagini AI con un design a basso consumo, il TS-AI642 è un NAS di sorveglianza e archiviazione di immagini AI basato su ARM ottimizzato per le PMI”.

Un NAS basato sull’IA

Grazie alla NPU, il TS-AI642 migliora le prestazioni del motore di intelligenza artificiale per riconoscere volti e oggetti in poco tempo. QNAP riporta un aumento delle prestazioni del 200% nel riconoscimento delle immagini in QuMagie, l’applicazione per il riconoscimento intelligente dei soggetti nelle foto.

Pixabay

Il NAS offre anche un aumento del 20% delle prestazioni nell’acquisizione del testo nelle immagini OCR (Optical Character Recognition) tramite il motore di ricerca full-text Qsirch. TS-AI642 dispone di sette telecamere per l’analisi in tempo reale sia per il riconoscimento dei volti con QVR Face Insight che per il conteggio delle persone con QVR Human, consentendo l’analisi contemporanea di più telecamere IP.

Il NAS consente inoltre di installare QVR Elite per implementare 2 canali gratuiti o fino a 64 canali con l’acquisto di licenze. Le due porte HDMI consentono inoltre di riprodurre i video multi canale su due monitor.

TS-AI642 si presenta come una soluzione avanzata all-in-one e a basso consumo dotata di tutte le applicazioni di sorveglianza utili alle PMI, telecamere e riconoscimento intelligente dei soggetti.