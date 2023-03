Salesforce ha lanciato una nuova piattaforma cloud per consentire ai clienti situati nell’Unione Europea di elaborare e archiviare i dati di gestione delle relazioni con i clienti.

Il framework Hyperforce EU Operating Zone si basa sull’architettura della piattaforma Hyperforce di Salesforce, ed è personalizzato per le aziende che operano con le normative UE, comprese quelle che richiedono un controllo granulare su dove i dati vengono archiviati ed elaborati, chi può accedervi e come vengono utilizzati.

Hyperforce è una piattaforma cloud introdotta da Salesforce nel 2020 che fornisce prodotti e servizi Salesforce Customer 360 su cloud pubblici.

Conformità normativa

Con l’obiettivo di fornire un nuovo framework di sovranità dei dati basato geograficamente per l’Unione Europea, Salesforce ha lanciato la Hyperforce EU Operating Zone che combina il supporto locale con i prodotti di sicurezza e privacy esistenti di Salesforce.

La nuova Operating Zone offre servizi di sicurezza e archiviazione dei dati conformi ai requisiti dell’UE in materia di protezione dei dati e comunicazione.

La piattaforma Hyperforce fornisce un portale in cui i clienti possono distribuire app e servizi Salesforce da un cloud pubblico; attualmente i clienti in 12 Paesi hanno accesso al portale, con un lancio pianificato in altre quattro sedi nel corso del 2023.

Hyperforce EU Operating Zone include principi zero-trust e chiavi di crittografia aggiuntive per i prodotti esistenti conformi alle normative UE, il che garantisce maggiore sicurezza e rispetto della privacy per i clienti Salesforce nell’UE.

Ed Britan, Head of Global Privacy di Salesforce

Ed Britan, Head of Global Privacy di Salesforce, ha commentato: “La nostra strategia è focalizzata sull’aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi di business, affrontando al contempo il rischio normativo”.

“La zona operativa Hyperforce EU offre un maggiore livello di impegno per la residenza dei dati che significa che i nostri clienti possono avere la scelta e il controllo di cui hanno bisogno per mantenere i loro dati all’interno dell’UE”, ha concluso Britan.