Dalla partnership SAP-Umana nasce Academy4Talents

Prende avvio Academy4Talents, un progetto formativo specialistico che ha l’obiettivo di generare nuovo valore nelle imprese tramite l’inserimento di giovani talenti selezionati, formati e certificati sulle soluzioni Cloud di SAP all’interno delle organizzazioni dei partner SAP.

Non una semplice Academy, ma un’iniziativa più ampia ed innovativa che permetterà alle aziende partner di SAP di reperire con più facilità le figure di cui hanno maggiormente bisogno.

SAP e l’Area Specialistica ICT di Umana collaboreranno in sinergia per la ricerca, la selezione, la formazione e l’inserimento di questi profili all’interno delle aziende, giovani laureati (o neolaureati) in grado di governare i processi, ingegnerizzare le piattaforme, analizzare i big data e inserirsi fin da subito nei processi produttivi e gestionali.

Grazie alla collaborazione con Umana, partner per la formazione, e alla possibilità di finanziare i percorsi di studio con Forma.Temp, il fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione, le aziende potranno assumere giovani talenti già pronti a cogliere le nuove sfide del mondo lavorativo.

Inoltre, solo per alcune Academy selezionate, SAP e Umana attiveranno per un anno accessi personali alla piattaforma Learning Hub di SAP. I partecipanti avranno così la possibilità di fruire dei contenuti formativi e di effettuare le esercitazioni e l’esame di certificazione.

La prossima fase dell’iniziativa si svilupperà giovedì 1 luglio attraverso Event4Talents, un evento di orientamento digitale su piattaforma CVing con una mappa virtuale navigabile dai visitatori e nella quale saranno presenti i partner aderenti.

Proprio in questa occasione sarà realizzato un webinar dedicato ai futuri candidati, con interventi di SAP e Umana e testimonianze di studenti che hanno già frequentato un simile percorso in precedenza.

Sono diverse le opportunità formative pre-assuntive previste. Le prime partiranno lunedì 26 luglio e copriranno SAP Finance Cloud, SAP Sales Cloud e SAP Commerce Cloud rivolgendosi a studenti laureati in discipline economiche e tecnico-scientifiche con uno specifico interesse per l’automatizzazione dei processi di vendita e di gestione d’impresa; infine, un corso su SAP HANA Modeling, rivolto a profili tecnici e incentrato sull’apprendimento del primo database in-memory al mondo, SAP HANA.

«Da sempre SAP è impegnata a creare un circolo virtuoso fra mondo dell’educazione, giovani talenti e il proprio ecosistema di partner, per arricchire il mercato italiano di profili professionali con le competenze digitali giuste per avere successo nel nuovo scenario economico» ha dichiarato Adriano Ceccherini, Direttore Mdmarket e Canale di SAP Italia e Grecia.

«Per questo motivo siamo lieti di continuare la nostra collaborazione con Umana con un progetto che da un lato offre formazione e accesso al mondo del lavoro a giovani laureati, dall’altro sostiene le necessità di crescita e rinnovamento dei nostri partner».

«In un contesto economico delicato come quello che stiamo attraversando – ha dichiarato Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana – è ancor più fondamentale costruire dei progetti in grado di dare risposte di valore alle aziende e che consentano ai giovani di entrare fin da subito nel mondo del lavoro».

«È per questo che siamo ancora una volta lieti di arricchire la collaborazione fra Umana e SAP con questo nuovo percorso che guarda concretamente al futuro, al mondo delle imprese, alle loro esigenze, e allo stesso tempo consente ai nuovi talenti di intraprendere una strada importante, ricca di contenuti e di stimoli».