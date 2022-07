Darktrace ha presentato Darktrace PREVENT, un set di soluzioni interconnesse basate sull’intelligenza artificiale che offre una sicurezza informatica proattiva, aiutando le organizzazioni a prevenire gli attacchi informatici futuri.

Darktrace PREVENT rappresenta la terza area di prodotto di Darktrace, che contribuisce alla realizzazione del Cyber AI Loop, ovvero il primo set di funzionalità IA in grado di lavorare congiuntamente in modo autonomo per ottimizzare lo stato di sicurezza delle organizzazioni attraverso un ciclo di feedback continui.

La nuova famiglia di prodotti PREVENT è stata sviluppata a partire dalle scoperte del Centro di Ricerca di Cyber AI di Cambridge di Darktrace e dalle capacità ottenute attraverso l’acquisizione di Cybersprint nel marzo 2022.

PREVENT utilizza l’intelligenza artificiale per “pensare come un aggressore”, rilevando tutti quei percorsi in grado di raggiungere le risorse più critiche di un’organizzazione, sia dall’interno che dall’esterno.

Supportato da una tecnologia di intelligenza artificiale che comprende i comportamenti dei singoli individui, PREVENT analizza ininterrottamente gli attacchi di maggior portata e alimenta le informazioni ottenute nella fase di DETECT & RESPOND per supportare l’apprendimento continuo e l’automazione, e rendere così i sistemi più resilienti.

Numerose organizzazioni negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nel Nord Europa hanno già adottato i prodotti Darktrace PREVENT, tra cui la città di Las Vegas e Sedgwick, provider leader di soluzioni tecnologiche integrate di rischio, previdenziali e aziendali.

ìPREVENT è stata concepita per difendere proattivamente le organizzazioni dalle minacce informatiche, che oggi sono sempre più diffuse e sofisticate e rendono estremamente complesso identificare e definire le priorità rispetto alle vulnerabilità più critiche.

Secondo i nuovi dati raccolti da Darktrace, i tentativi di violazione dei sistemi ad alta priorità sono aumentati del 49% tra gennaio e giugno 2022. Nello stesso periodo, Darktrace ha registrato una crescita del 138% dei tentativi di cyberattacco contro i clienti che operano nelle organizzazioni governative di tutto il mondo.

Nel mese di giugno 2022, a livello globale, il settore più colpito è stato l’ICT, così come negli Stati Uniti. Nel Regno Unito, i settori più colpiti sono stati il settore pubblico e governativo.

Allo stesso tempo, i team della security, che devono far fronte a un volume sempre maggiore di vulnerabilità, non dispongono più di risorse adeguate a garantire la protezione necessaria. Con il lancio di PREVENT, Darktrace offre soluzioni maggiormente predittive e preventive, che consentono di intervenire senza dover più aspettare che si verifichino le violazioni.

Secondo i nuovi dati raccolti da Darktrace basati sull’analisi delle vulnerabilità esterne di oltre 150 organizzazioni, l’85% delle vulnerabilità ad alto rischio non viene patchato entro una settimana e il 70% non lo è ancora dopo un mese. Oggi chi si occupa di security non dispone delle risorse adeguate a combattere le minacce su tutti i fronti e non può più limitarsi a un approccio reattivo.

“Le organizzazioni non possiedono budget infiniti da dedicare alla sicurezza informatica, né i team di security hanno a disposizione un tempo illimitato”, commenta Poppy Gustafsson OBE, CEO di Darktrace.

“Supportando questi ultimi nell’ottenere un quadro più preciso delle vulnerabilità aziendali e nel prioritizzare le aree più critiche, che necessitano di una maggiore protezione, confidiamo di poter aiutare i nostri clienti a liberarsi una volta per tutte dalle minacce informatiche. Sono entusiasta dei nuovi prodotti PREVENT; il lancio di oggi rappresenta un passo importante per Darktrace che ci avvicina sempre più alla realizzazione della nostra visione del Cyber AI Loop”.

“Un approccio puramente reattivo alla sicurezza oggi è inadeguato”, conferma Chris Kissel, Research Director di IDC. “I dati di uno nostro recente studio sulla mitigazione del rischio e delle minacce informatiche mostrano il passaggio da parte delle aziende verso tecnologie proattive e ‘always-on’, capaci di eseguire test sui sistemi esistenti in modo continuativo; tuttavia, tale approccio è praticamente impossibile da realizzare senza il supporto dell’automazione e dell’AI.

La tecnologia di Darktrace, in grado di apprendere autonomamente, applicata alla nuova famiglia di prodotti PREVENT apporterà un valore reale all’operato dei team di security”.