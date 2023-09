Il cloud computing è diventato la tecnologia centrale per il successo aziendale, ma i costi preoccupano le aziende. Per i CIO è indispensabile definire un modello economico per il cloud, per ottimizzare e tenere sotto controllo le spese, in modo che gli svantaggi non oscurino i benefici.

Pixabay

In una riflessione sull’argomento Rick Vanover, Senior Director Product Strategy presso Veeam, ha sottolineato che dei 63 miliardi di dollari spesi per i servizi cloud nel primo semestre del 2023, il 30% si è rivelato non necessario. È importante quindi che le imprese seguano un piano per l’adozione del cloud che risponda alle loro aspettative finanziarie.

Secondo Vanover, le aziende che vogliono passare al cloud devono prima di tutto chiedersi perché lo stanno facendo, ovvero valutare gli obiettivi aziendali, tecnici ed economici per definire il modello di adozione. La prima cosa da fare è delineare gli obiettivi che si vogliono raggiungere col passaggio al cloud (ridurre i costi, migliorare la scalabilità o le prestazioni); in seguito vanno inclusi nell’analisi anche i fattori tecnici per cui si vuole effettuare la transizione. La fattibilità della soluzione dipenderà in terzo luogo dal costo totale dell’implementazione e della manutenzione.

Un’altra area chiave su cui le aziende dovrebbero concentrarsi è l’evoluzione dei dati nel tempo: bisogna pensare a dove verranno memorizzati e a quanto costeranno, tenendo in considerazione che questi aspetti cambieranno nel tempo. Per esempio, i dati più nuovi richiedono più risorse e tipi di storage transazionale, mentre i dati più vecchi non richiedono storage all’avanguardia.

Rick Vanover, Senior Director Product Strategy presso Veeam. Credits: Veeam

Nel definire i livelli di performance e archiviazione per ogni fase del ciclo di vita occorre inoltre considerare fattori come la conformità alle normative sulla privacy e la protezione contro gli attacchi informatici.

L’ultimo punto d’attenzione su cui si concentra Vanover è la falsa dicotomia tra sicurezza e resilienza: i due fattori non devono essere pensati in contrapposizione alle considerazioni economiche; è invece possibile garantire sicurezza e ridurre i costi contemporaneamente, ma è fondamentale integrare la sicurezza fin dalle fasi iniziali di progettazione del modello.

Definire un modello economico del cloud ben strutturato non è un’opzione ma una vera e propria necessità per le aziende tecnologiche. Il piano di adozione è fondamentale per affrontare l’incertezza economica e garantire la crescita e la sopravvivenza nel mercato in evoluzione.