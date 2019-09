Dell EMC lancia PowerMax, flessibilità e multi-cloud

Dell EMC estende la presenza nel settore storage con PowerMax, per rispondere alle esigenze IT in ambito cloud, automazione e ottimizzazione dei workload di nuova generazione

Dell EMC PowerMax è il primo sistema storage con Storage Class Memory su SSD Intel Optane dual port, per avere uno storage persistente e disegnato per massimizzare le prestazioni. Lo ha annunciato Dell EMC insieme alla disponibilità di NVMe over Fabric (NVMe-oF), che promette di ridurre la latenza e migliorare i tempi di risposta per le applicazioni che fanno uso intensivo di risorse. Con ciò, Dell EMC porta anche nuove integrazioni per VMware, Ansible e Kubernetes nel suo pacchetto di offerta multi-cloud, per gestire facilmente infrastrutture complesse e supportare i cicli DevOps con un approccio IaC (Infrastructure as Code). Da quando è stata lanciata nel 2018, la soluzione Dell EMC PowerMax ha aiutato i clienti che utilizzano storage high-end. Secondo IDC, Dell EMC è il leader in questo mercato, con una quota del 29,9%, quasi il triplo rispetto al concorrente più prossimo. Dell EMC PowerMax permette ora agli utenti di automatizzare facilmente le operazioni infrastrutturali e i workflow DevOps. I clienti possono erogare storage PowerMax per la gestione delle configurazioni e il deployment applicativo, compresi i workflow containerizzati. E non è tutto: Dell Technologies Cloud Validated Designs for Dell EMC PowerMax supporta le aziende a creare la propria infrastruttura di cloud ibrido, mettendo a disposizione deployment flessibili per i workload che presentano particolari requisiti specifici di storage esterno. Per finire, gli storage array Dell EMC PowerMax e Unity XT sono i primi a essere convalidati con VMware Cloud Foundation attraverso Fibre Channel all’interno dei workload domain, in aggiunta al supporto già presente attraverso il protocollo NFS (Network File System). La soluzione PowerMax con NVMe-oF e SSD Intel Optane dual port sarà disponibile in tutto il mondo a partire da oggi, lunedì 16 settembre. Dell Technologies Cloud Validated Designs for Dell EMC PowerMax, Dell EMC Cloud Storage Services e i plug-in sopra descritti sono già disponibili.