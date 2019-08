C’è Dell dietro i primi Chromebook Enteprise

Arrivano negli States (e forse anche da noi) i primi Chromebook Enterprise: Latitude 5400 e 5300, realizzati da Dell in stretta collaborazione con Google

I Chromebook, laptop che girano su Chrome OS di Google, sono una parte importante del mercato globale dei PC.

Sebbene in Europa fatichino ad affermarsi, altrove hanno già battuto i Mac come principali macchine usate nelle scuole e si apprestano a fare lo stesso per le strutture pubbliche. Manca insomma un solo ambito, molto importante, quello delle aziende.

Ecco allora spiegato il motivo dei primi Chromebook Enterprise, due notebook, un classico e un 2-in-1 realizzati da Dell, sotto la supervisione della stessa Google.

Chromebook Dell Latitude 5300 2-in-1 Enterprise e Chromebook Latitude 5400 Enterprise sono progettati per soddisfare le esigenze di professionisti ma anche dei reparti IT, che devono oramai controllare decine di ambiti in quanto a sicurezza e controllo delle macchine.

Chromebook Enterprise mira a risolvere il problema della complessità di un panorama multi-OS. Lo fa combinando hardware, supporto e infrastruttura, aprendo un sistema operativo ai bisogni delle organizzazioni.



Costruiti per durare nel tempo, i notebook sono realizzati in fibra di carbonio e altamente configurabili, a partire dal processore: da un Celeron a Intel Core di ottava generazione. Montano fino a 32 GB di memoria DDR4 e unità SSD PCIe NVMe di classe enterprise fino a 1 TB.

La batteria del 14 pollici Latitude 5400 può durare fino a 20 ore, mentre quella del 13 pollici Latitude 5300 2-in-1 fino a 14 ore, a seconda della configurazione e delle attività.

Altri vantaggi includono la gestione unificata degli endpoint con Workspace One di VMware, un pannello di amministrazione Google rinnovato con tempi di caricamento notevolmente più rapidi e l’opzione per abilitare gli ambienti Linux gestiti sui Chromebook.

Il prezzo del Dell Latitude 5400 ha come base 699 dollari, mentre il Dell Latitude 5300 parte da 819 dollari. Entrambi sono già disponibili sul mercato statunitense mentre dovrebbero esserlo in Europa in autunno.