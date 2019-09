Dell Technologies presenta server e soluzioni per i data center

Con i Dell EMC PowerEdge nuovo sviluppo alle performance dei processori AMD Epyc di seconda generazione tramite soluzioni infrastrutturali per i workload multi-cloud

Dell Technologies ha svelato un portafoglio di rinnovati server Dell PowerEdge, le nuove Ready Solutions for High-Performance Computing (HPC) e integrazioni con i maggiori provider di software e cloud pubblici.

Nello specifico, abbiamo cinque server PowerEdge, progettati per rispondere alle esigenze dei workload tradizionali, emergenti e multi-cloud. Pensati per massimizzare le potenzialità dei processori AMD Epyc di seconda generazione, i nuovi server offrono ai clienti prestazioni elevate e una piattaforma facile da amministrare e proteggere.

La compagnia parla di performance superiori del 280% nei database virtualizzati su server single-socket1, il miglior risultato dell’intero settore nelle prestazioni di un server dual-socket nel benchmark SAP Sales and Distribution (SAP SD)2.

«Oggi un data center moderno deve prevedere sia l’approccio tradizionale sia multi-cloud per aiutare le aziende a diventare più agili» ha spiegato Ashley Gorakhpurwalla, presidente e general manager, Server and Infrastructure Systems di Dell Technologies.

Proseguendo: «I nuovissimi server Dell EMC PowerEdge rispondono a tali esigenze, massimizzando le performance dei processori AMD Epyc di seconda generazione. Inoltre, abbiamo introdotto ulteriori miglioramenti a OpenManage per fornire ai clienti la possibilità di lavorare in maniera più trasparente con i maggiori provider di software e cloud pubblici».

Sempre secondo Dell Technologies, la linea rinnovata di server migliora il lavoro su Dell EMC vSAM Ready Node con un incremento fino al 51% nelle attività di input/output al secondo rispetto ai sistemi PowerEdge, dotati dei processori AMD Epyc di precedente generazione.

Per questo, i PowerEdge si traducono in vantaggi odierni e futuri grazie al supporto della tecnologia di interconnessione PCIe 4.0 per acceleratori, networking avanzato e storage di nuova generazione.

Le innovazioni e le nuove capacità dei server comprendono: