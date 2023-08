Deloitte e Larusmiani hanno inaugurato il primo negozio per lo shopping ibrido nel Quadrilatero della moda di Milano: i clienti potranno vivere un’esperienza di acquisto “phydigital” coinvolgente e all’avanguardia.

Credits: Deloitte

Lo store è dotato di telecamere per analizzare il traffico dei clienti e gestire in modo strategico le modalità espositive. Gli ologrammi per la vetrina consentono di visualizzare l’immagine tridimensionale del prodotto ed esplorarla senza dover toccare il capo vero e proprio; inoltre, con il camerino virtuale i clienti potranno provare i vestiti senza indossarli fisicamente.

Il negozio si estende per 300 metri quadrati ed è organizzato su due piani, con uno stile che riflette l’estetica di Larusmiani e ricorda l’ambiente industrial e automotive. Nei primi giorni di apertura, lo store ha accolto più di 200 visitatori e ha registrato quasi 300 interazioni con le soluzioni tecnologiche a disposizione dei clienti.

“Il nostro obiettivo è quello di creare un’esperienza in store in grado di unire lusso, heritage e nuove tecnologie per coinvolgere e ispirare i clienti” hanno affermato Umberto Andreozzi e Giovanni Faccioli, rispettivamente Partner Deloitte Digital e Deloitte Global Fashion&Luxury Practice CoLeader. “Si tratta del primo Luxury Experience Lab di Deloitte al mondo e lo abbiamo voluto realizzarlo proprio nel Quadrilatero della moda a Milano, unendo la storia di un brand storico di Montenapoleone con la capacità di innovazione di un network globale come Deloitte”.

Credits: Deloitte

Lo store è pensato per offrire ai consumatori un’esperienza immersiva, in grado di adattarsi all’afflusso di persone in tempo reale, ridistribuendo al meglio gli spazi espositivi virtuali.

L’esperienza phygital voluta da Deloitte e Larusmani servirà non solo a migliorare l’esperienza cliente, ma anche a potenziare le capacità del marketing per raggiungere più consumatori e personalizzare il loro percorso d’acquisto, puntando sulla fidelizzazione.

“Sono entusiasta di questo progetto perché rappresenta una nuova tappa nella nostra storia” ha commentato Guglielmo Miani, Presidente di Larusmiani. “La nuova boutique è stata concepita come un luogo di incontro e di scambio di esperienze attivato da un unico motore: la passione per l’eccellenza“.