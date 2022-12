Il mercato del digitale si è confermato anche nel 2022 un settore economico molto dinamico. Nonostante una congiuntura economica tutt’altro che positiva, che ha influito sui risultati complessivi dell’economia italiana nella seconda metà dell’anno, diversi settori del mercato digitale registreranno una crescita molto significativa.

Secondo l’analisi di Anitec-Assinform, a guidare la crescita saranno i servizi ICT (+7,3%), Contenuti e pubblicità digitale (+6,9%) e Software e soluzioni ICT (+5,1%). In controtendenza saranno invece i Servizi di rete (-3,9%), che calano ormai da tempo, mentre il settore dei Dispositivi e Sistemi rimarrà sostanzialmente invariato.

Marco Gay, Presidente di Anitec-Assinform

Marco Gay, Presidente di Anitec-Assinform, ha dichiarato: “Il 2022 può segnare l’inizio di uno scenario completamente nuovo per il digitale, in cui l’aspetto competitivo e quello normativo e politico convergono all’interno di una nuova visione strategica che mette la trasformazione digitale al centro dell’evoluzione economica del futuro prossimo”.

Dal 2022 verso il futuro

Il mercato digitale ha registrato una crescita del 3% nei primi sei mesi del 2022, con un valore di 37.163 milioni di euro. I settori ICT e pubblicità digitale hanno registrato la crescita più sostenuta, spinti dal mercato cloud.

Le dinamiche economiche della seconda metà dell’anno influenzeranno la crescita, portando il mercato digitale a crescere del 2,1% per un valore complessivo di 76.836 milioni di euro.

Per il 2023 Assinform stima una crescita del mercato digitale italiano del 3% rispetto al 2022, per un ammontare di 79.138 milioni di euro.

Negli anni successivi l’aumento sarà ancora più sostenuto, con un mercato che potrebbe superare gli 87 miliardi di euro nel 2025. Tutti i settori sono previsti in crescita, tranne quello dei servizi di rete. I Digital Enabler continueranno a essere un elemento trainante per lo sviluppo del mercato digitale italiano.

La crescita della cyber security

La seconda parte del Rapporto sul “Digitale in Italia” si concentra sulla sicurezza informatica. Gli attacchi informatici sono in aumento a livello globale nel 2022 e rappresentano una minaccia per la trasformazione digitale in corso.

L’aumento è dovuto sia all’espansione dello smart working sia all’esplosione del conflitto russo-ucraino. Di conseguenza, il mercato cyber security sta crescendo rapidamente; la normativa e la strategia di Cybersicurezza nazionale avranno un ruolo importante nella difesa e nella gestione degli attacchi.

Gay ha commentato: “La sfida dei prossimi mesi, anche per il nuovo Governo sarà governare accelerazione tecnologica, sostenibilità e aggiornamento delle competenze al fine di gestire e ottimizzare le opportunità offerte dal PNRR”.