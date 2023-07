La digitalizzazione è un fenomeno che interessa tutte le imprese, a prescindere dal settore di appartenenza; a confermare questa tendenza c’è anche Menabrea, storico birrificio italiano nato a Biella, in Piemonte, nel 1846.

Credits: Pixabay

La lunga tradizione di un’azienda gestita a livello famigliare si è incontrata con la trasformazione digitale per rispondere alla crescente esigenza di veicolare correttamente il volume di dati a disposizione. Ne abbiamo parlato in un’intervista con Venanzio Thedy, COO di Menabrea, responsabile tecnico delle operations dalle materie prime alla logistica.

L’azienda, ha spiegato il COO, ha registrato una forte crescita negli ultimi anni, diventando competitiva anche all’estero; per questo motivo, oltre ad arricchirsi di nuovi talenti e competenze, Menabrea aveva bisogno di nuove soluzioni. “Ci serviva qualcosa di veramente oggettivo che ci permettesse di prendere delle decisioni” ha affermato Thedy.

Ciò che mancava all’azienda era maggiore visibilità sui dati e capacità di veicolarli per costruire dei KPI da usare nei processi decisionali, ed è stato perciò necessario modernizzare infrastruttura e processi.

Si è fatta così strada l’idea di utilizzare il cloud per migliorare la gestione dei dati e garantire la disponibilità in tempo reale delle informazioni utili. I responsabili delle diverse aree produttive possono accedere a tutti e soli i dati di loro competenza e ottenere insight sempre aggiornati sull’andamento della produzione.

Credits: Pixabay

Menabrea ha deciso di affidarsi ad AWS per la realizzazione degli ambienti cloud e utilizzare QuickSight per la generazione di dashboard volte a una più profonda comprensione dei dati.

L’obiettivo a lungo termine è di dismettere completamente il data center on-premise e spostare dati e applicazioni sul cloud. Il passaggio servirà non solo ad abbattere i costi di gestione e migliorare la resilienza dei sistemi, ma anche per migliorare l’assetto di cybersecurity aziendale.

Thedy ha affermato che la migrazione al cloud ha permesso all’azienda di fare un’analisi di sicurezza dei sistemi per comprendere quanto fossero resistenti. Cosciente delle proprie debolezze, l’azienda è riuscita a sviluppare delle azioni correttive interne, rivedendo e migliorando anche i processi interni.

Menabrea: la digitalizzazione oltre il cloud

Il progetto di migrazione verso il cloud è ancora in divenire e dovrebbe concludersi entro massimo due mesi; ciò però, spiega Thedy, non ha rallentato il processo di digitalizzazione e Menabrea ha sviluppato nuove soluzioni con altri fornitori.

Fiore all’occhiello di questa transizione è il sistema MES introdotto negli ultimi mesi per la gestione e il controllo delle funzionalità produttive: in soli 6 mesi l’azienda ha già rilevato un miglioramento dell’efficienza produttiva del 7%. La produttività, sottolinea Thedy, è stato in assoluto il primo e più importante beneficio riscontrato da Menabrea dopo l’integrazione della piattaforma di gestione nei processi produttivi.

Credits: Pixabay

L’introduzione del MES è andata di pari passo con la riorganizzazione della forza lavoro, sia dal punto di vista delle nuove competenze introdotte che del modo di pensare dei dipendenti: Menabrea, spinta dagli obiettivi di digitalizzazione, ha scelto di assumere nuovi talenti con attitudine aperta all’innovazione.

Dopo la gestione delle linee produttive, l’azienda ha intenzione di ampliare l’attività del MES per misurare le performance di utilizzo delle materie prime, individuare gli sprechi e migliorare la tracciabilità: la necessità, spiega il COO, è raccogliere dati da tutta la supply chain per essere più responsivi e sostenere la crescita aziendale.

Il processo di trasformazione digitale dovrebbe durare sei mesi, e tra i primi obiettivi da completare c’è dare completa visibilità di dati e risultati agli operatori al fine di prendere decisioni informate.

Per Thedy una transizione digitale di successo comincia col “trovare la società giusta che ti supporti e i partner corretti per il processo”. Nel caso specifico di Menabrea, “il valore aggiunto di AWS è che aveva già una selezione di partner” per identificare i bisogni e soddisfarli.