DXC Technology e il Manchester United hanno firmato un importante accordo che prevede una partnership pluriennale che permetterà al club di calcio di trasformazione le proprie attività grazie al supporto della tecnologia e migliorare l’esperienza dei suoi tifosi in tutto il mondo.

Grazie all’accordo, DXC diventerà partner principale del Manchester United, concentrandosi sulla trasformazione digitale e sull’innovazione del club. In qualità di principal shirt sleeve partner, DXC sarà sponsor di manica per le maglie di casa, in trasferta e per la terza maglia. DXC diventerà, inoltre, partner della Manchester United Foundation, collaborando alle attività di assistenza alla comunità.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a DXC come nostro principale partner per la trasformazione digitale, la Manchester United Foundation e sponsor di manica della maglia in questa nuova entusiasmante era per il club”, ha dichiarato Victoria Timpson, Manchester United CEO of Alliances and Partnerships. “Siamo due organizzazioni con una convinzione comune: il potere della tecnologia per vincere”.

In qualità di una delle squadre sportive più popolar al mondo, il Manchester United lavorerà con DXC per essere sempre più data driven e ottimizzare la propria offerta digitale per i tifosi, aiutandoli a migliorare il modo in cui interagiscono con il club.

“Con questa partnership, il Manchester United si rivolge a DXC per la sua esperienza nella trasformazione aziendale, nel tentativo di coinvolgere i tifosi e ispirare i giovani”, ha dichiarato Chris Drumgoole, Chief Operations Officer di DXC Technology.

“Che si tratti di gestire una delle squadre sportive più popolari e di successo al mondo o di trasformare il business per organizzazioni Fortune 500, il Manchester United e DXC sono esperti nella gestione di attività mission-critical. Siamo uniti nel garantire l’eccellenza”.

DXC fornirà e svilupperà la presenza digitale del Manchester United, compresi il sito web e le piattaforme multimediali del club, avvicinando una comunità globale di 1,1 miliardi di fan e follower al cuore del club. A partire da subito, DXC gestirà l’app del Manchester United, che ha utenti in 214 territori globali ed è l’applicazione sportiva più scaricata in 68 mercati mondiali. Ad esempio, DXC ottimizzerà i dati analitici aiutando il club a offrire un’esperienza più personalizzata per i tifosi su tutti i canali digitali del club.

Grazie alla sua esperienza nell’analisi dei dati e nell’ingegneria, DXC aiuterà il Manchester United a sfruttare la potenza dei dati all’interno del club per migliorare l’esperienza dei tifosi e alcune operazioni commerciali. In una prima fase, DXC e il Manchester United forniranno una nuova piattaforma di dati che aggregherà i dati di tutto il club e consentirà di ottenere nuovi insights per informare le attività strategiche.

Diventando partner della Manchester United Foundation, DXC collaborerà con il club per avere un impatto positivo sulle persone, sull’ambiente e sulla società. Insieme, potenzieranno il lavoro locale della fondazione con le piattaforme tecnologiche e le competenze globali di DXC.

Ad esempio, la Manchester United Foundation lavorerà con gli esperti di DXC per creare e realizzare laboratori e programmi per la sua rete di scuole partner dell’area Greater Manchester, offrendo opportunità di formazione STEM ai giovani della comunità.

DXC e il Manchester United lavoreranno insieme per definire una visione e una strategia digitale che aiuti il club a trarre vantaggio dalle potenti tecnologie emergenti e a prepararsi alle opportunità di domani. Ad esempio, DXC collaborerà con la Man Utd Academy per supportare lo staff tecnico con tecnologie di analisi dei dati, monitoraggio e reporting.

In qualità di principale sponsor di manica delle maglie per la stagione 2022/23, DXC sarà visibile sulle maglie del club in casa, in trasferta e sulla terza maglia, per le squadre maschili, femminili e giovanili, ricevendo un’esposizione del marchio a livello mondiale per il vasto pubblico globale del calcio. DXC si unisce a Teamviewer e adidas come partner principali delle nuove maglie, che saranno presentate questa settimana.

“L’esperienza tecnologica di DXC contribuirà a porre il Manchester United all’avanguardia nella trasformazione digitale, fornendo modalità di lavoro efficaci e nuove ed entusiasmanti opportunità di interazione con i tifosi. Le possibilità sono infinite e non vediamo l’ora di lavorare con DXC sulle nostre future offerte digitali”, ha aggiunto Victoria Timpson.