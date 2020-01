Dynabook presenta Portégé X30L-G, notebook business da 13,3″

Dynabook Europe GmbH ha svelato Portégé X30L-G, il notebook business da 13,3″ tra i più leggeri al mondo. Monta processori Intel di decima generazione in un peso totale di 870 grammi. Questo non vuol dire fare a meno di funzionalità consolidate che permettono al device di superare lo standard Microsoft Modern Device.

Secondo l’azienda, il notebook è stato progettato per resistere a condizioni ambientali estreme con gli standard MIL-STD-810G. Il laptop ha passato indenne i test di qualità militare di resistenza alle cadute, temperature, umidità e polvere per dimostrare la sua robustezza complessiva e certificare che sia in grado di rispondere alle esigenze sempre più elevate dei lavoratori in mobilità.

Ha uno schermo LCD IGZO full HD da 13″ antiriflesso, sviluppato da Sharp, con un’elevata luminosità di 470NIT e un consumo energetico ridotto rispetto a un LCD standard. La combinazione della durata della batteria è di 14,5 ore, con la funzione Quick Charge che garantisce 4 ore di batteria con una carica di soli 30 minuti.

Inoltre, integra un lettore di schede Micro SD per ulteriori opzioni di archiviazione portatile, mentre la memoria RAM DDR4 veloce rende il dispositivo sicuramente reattivo. «Il lancio del Portégé X30L-G testimonia il continuo impegno di Dynabook nello sviluppo di dispositivi progettati pensando alla forza lavoro aziendale moderna».

«Questo notebook è la prova della capacità dei nostri ingegneri di riunire potenti componenti pensati per il business in dispositivi sempre più compatti» ha commentato Damian Jaume, Presidente di Dynabook Europe GmbH. Portégé X30L-G sarà disponibile a partire da metà febbraio 2020.