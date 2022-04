Dynatrace ha annunciato l’estensione della partnership strategica con Amazon Web Services. Come parte di questo ampliamento, Dynatrace lavorerà con AWS per supportare lo sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni e migliorare la partnership di go-to-market con attività congiunte come eventi, sponsorizzazioni e workshop sulle soluzioni per i clienti.

In questo modo, le organizzazioni di tutto il mondo trarranno vantaggio da un accesso più semplice alla Software Intelligence Platform di Dynatrace attraverso l’AWS Marketplace, per offrire esperienze digitali complete.

Questo annuncio accresce ulteriormente la collaborazione strategica già in essere tra Dynatrace e AWS. La piattaforma Dynatrace supporta più di 100 servizi AWS, inclusi AWS Lambda e Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS).

Inoltre, Dynatrace ha ottenuto numerose competenze nell’ambito del AWS Competency Program, tra cui AWS Migration & Modernization, AWS Machine Learning in Applied AI, AWS Government, AWS Containers e le competenze AWS DevOps.

«La nostra collaborazione con Dynatrace consente ai clienti che abbiamo in comune di accelerare la modernizzazione e raggiungere i loro obiettivi di trasformazione digitale» ha affermato Matt Garman, Senior Vice President Sales and Marketing di AWS.

«Attraverso questo accordo pluriennale, AWS darà forza alla prossima generazione di soluzioni Dynatrace e ai miglioramenti dei prodotti e fornirà ai nostri clienti comuni la software intelligence per l’osservabilità end-to-end nei loro servizi AWS».

«Inoltre, l’espansione del nostro lavoro consentirà a Dynatrace e AWS di offrire un allineamento più stretto dei prodotti, nonché programmi di marketing e co-vendita congiunti più forti ai clienti di tutto il mondo».

«Dynatrace è stato creato appositamente per consentire agli innovatori digitali nelle più grandi organizzazioni del mondo di fornire interazioni digitali impeccabili e sicure» ha affermato Mike Maciag, Chief Marketing Officer di Dynatrace.

«Insieme ad AWS, stiamo rendendo ancora più facile per i nostri clienti farlo su larga scala offrendo un’osservabilità ampia e profonda nei loro ambienti cloud».

«Il nostro approccio unico, che combina questa osservabilità con la sicurezza delle applicazioni di runtime e AIOps avanzate, fornisce ai team risposte e automazione intelligente per aiutarli a semplificare e automatizzare le operazioni cloud».

«Questo consente loro di guidare la trasformazione digitale in modo più rapido e sicuro, in modo da ottenere risultati aziendali costantemente migliori».