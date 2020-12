Dynatrace nominata leader per le Operation IT (AIOps) di Forrester

Dynatrace ha annunciato di essere stata nominata Leader in The Forrester Wave: Artificial Intelligence for IT Operations, 2020. Forrester ha valutato undici aziende sulla base di trentatré criteri e ha classificato Dynatrace prima nella categoria Current Offer.

Inoltre, Dynatrace ha ricevuto il punteggio più alto possibile in sedici criteri di valutazione, tra cui monitoraggio di microservizi e container, monitoraggio delle transazioni, tracciamento distribuito, monitoraggio dell’esperienza del cliente (CX), esperienza dell’utente finale mobile, monitoraggio delle applicazioni, analisi intelligente e visione del prodotto. Una copia gratuita del rapporto è disponibile qui.

Il rapporto di Forrester afferma: «La complessità dei sistemi IT è aumentata in modo esponenziale negli ultimi anni. Questo ha portato i team di I&O che non dispongono di competenze, processi e strumenti aggiornati per ottenere una visibilità completa dei servizi digitali che forniscono ai clienti. Man mano che la tecnologia di monitoraggio legacy diventa obsoleta e meno efficace, analytics e automazione migliorate determineranno i fornitori leader».

Forrester consiglia ai clienti di AIOps di cercare soluzioni di piattaforma che potenziano la collaborazione tra team attraverso la correlazione dei dati, forniscono un completo monitoraggio dell’esperienza digitale (DEM) end-to-end e si integrano perfettamente nell’intera toolchain ITOM.

«In Dynatrace, avevamo previsto che l’adozione di multicloud dinamici avrebbe aumentato rapidamente la complessità del cloud e che il volume, la velocità e la varietà dei dati di osservabilità si sarebbero espansi oltre la capacità di gestione dell’essere umano. Per questo motivo, abbiamo integrato l’automazione e l’intelligenza nel cuore della nostra piattaforma» ha affermato Steve Tack, SVP of Product Management presso Dynatrace.

«È sempre importante essere riconosciuti come leader da analisti di alto livello come Forrester. Riteniamo che la posizione di Dynatrace in questo rapporto convalidi la nostra missione di aiutare a trasformare il modo in cui i team BizDevOps lavorano automatizzando le operazioni cloud, favorendo una maggiore collaborazione tra i team e liberando tempo e risorse per accelerare l’innovazione e ottenere migliori risultati di business».

La valutazione di Forrester afferma: “L’approccio [di Dynatrace] per AIOps è fornire una piattaforma di software intelligence oltre il monitoraggio dell’infrastruttura e delle applicazioni per includere l’esperienza utente completa e i KPI dei risultati di business».

«Con analytics approfonditi di un’intera transazione digitale, Dynatrace può individuare tutte le fasi del percorso di un utente digitale, senza problemi. Sfruttando le capacità di intelligenza artificiale di Davis, il prodotto fornisce report in tempo reale sulle metriche IT e business a livello granulare, con insights utilizzabili da più stakeholder».

«Dynatrace offre funzionalità intuitive e senza interruzioni di mappatura delle dipendenze che forniscono agli utenti una visione coerente di tutti i servizi. Ha investito molto nell’usabilità della sua soluzione e il design flessibile dell’interfaccia utente permette ai professionisti di rimanere nel contesto quando cercano dei problemi di prestazioni».