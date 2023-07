Dynatrace ha annunciato l’espansione di Davis AI, il suo copilota per la produttività, per realizzare la prima IA ipermodale per l’osservabilità e la sicurezza.

L’ampliamento del motore consentirà di sfruttare le capacità predittive, causali e generative dell’intelligenza artificiale in un’unica soluzione pensata per migliorare la produttività aziendale dei diversi team.

Davis AI utilizzerà modelli di intelligenza artificiale predittivi per guidare i processi decisionali sulla base di dati passati come i trend delle vendite, la stagionalità e lo stato delle applicazioni cloud. Sempre sulla base di questi dati, il motore sfrutterà le tecniche di IA deterministica per fornire risposte precise sui fatti e analizzare le dipendenze tra grandi insiemi di dati, senza perdere il contesto.

Il motore sarà in grado di analizzare i dati in tempo reale e contestualizzarli all’interno del data lakehouse Grail e userà la topologia Smartscape per identificare le dipendenze causali così da prevenire i problemi e risolvere in maniera automatizzata i rischi.

Infine, Davis AI offrirà nuove capacità generative grazie a CoPilot, il supporto alla produttività che fornisce consigli sulle attività da completare e automatizza la generazione delle dashboard e la creazione di manuali.

Secondo Bernd Greifeneder, CTO di Dynatrace, l’IA ipermodale è la soluzione per sfruttare al meglio il potenziale delle nuove tecnologie unendo tre necessità aziendali ben precise: prevedere le problematiche, determinare le cause dei problemi e fornire soluzioni specifiche.

“Con il rilascio delle funzionalità avanzate di Davis AI, rispondiamo a questa esigenza e ridefiniamo il funzionamento delle soluzioni di sicurezza e osservabilità. Prevediamo che Davis AI consentirà ai nostri clienti di ottenere sostanziali benefici in termini di produttività anno dopo anno mentre guidano le iniziative di trasformazione relative all’osservabilità e alla sicurezza” ha affermato Greifeneder.

I moduli predittivo e causale di Davis sono già disponibili per tutti i clienti Dynatrace, mentre CoPilot verrà rilasciato nei prossimi mesi.