L’inflazione ha colpito duramente gli italiani: da un tasso prossimo allo zero del 2020 si è arrivati a un +9,2% di febbraio 2023, e la percentuale è in crescita. L’aumento dei prezzi dell’energia ha causato il rincaro dei beni di prima necessità andando a pesare sulle finanze degli italiani.

L’indagine “Inflazione e e-commerce: abitudini e percezioni degli italiani”, condotta da Amazon in collaborazione con The European House Ambrosetti, ha confermato queste difficoltà: più di 7 italiani su 10 considerano l’aumento del costo della vita il principale problema in Italia, persino più della disoccupazione che si distacca di 30 punti percentuali.

La quasi totalità degli intervistati concorda sul fatto che il proprio potere d’acquisto si sia ridotto nell’ultimo anno; per questo motivo gli italiani prevedono di modificare le proprie abitudini d’acquisto facendo più attenzione ai prezzi e cercando sconti e offerte.

L’e-commerce contiene l’inflazione

Il dato più interessante che emerge dall’indagine riguarda il ruolo dell’e-commerce negli acquisti: per 6 italiani su 10 il commercio elettronico ha contribuito a contenere l’inflazione e mantenere invariato il potere d’acquisto. Più della metà degli italiani ritiene che acquistare online sia più economico rispetto a farlo su altri canali, ed è il Mezzogiorno, dove l’inflazione è stata più marcata, ad aver percepito maggiormente i vantaggi dell’e-commerce.

Gli acquisti online hanno aiutato particolarmente i più giovani: gli intervistati nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 30 anni hanno affermato che, in alcuni casi, il loro potere d’acquisto è addirittura aumentato.

Questa percezione deriva dalla maggiore disponibilità di prodotti in offerta e promozioni vantaggiose, oltre che dai prezzi generalmente più bassi rispetto ai rivenditori fisici. Gli acquisti online sono inoltre più accessibili per 2 italiani su 3, soprattutto per chi vive in zone poco servite.

Amazon si è confermato il marchio preferito dai cittadini, sia in termini di economicità dei prodotti che di ampiezza dell’offerta. La presenza capillare sul territorio e l’enorme varietà di prodotti che offre ha reso l’azienda la prima scelta degli italiani per gli acquisti online. Grazie a offerte vantaggiose e alla possibilità di acquistare prodotti di qualsiasi categoria il gigante dell’e-commerce è diventato ormai la scelta preferita dagli italiani.