Eclipse Foundation annuncia Oniro, un sistema operativo vendor neutral

Eclipse Foundation, fondazione open source di spicco a livello europeo che di recente ha avviato una collaborazione con la OpenAtom Foundation, annuncia il progetto Oniro e l‘apertura del working gruppo ad esso legato.

Oniro intende diventare un’alternativa trasparente e vendor neutral rispetto ai sistemi operativi IoT ed edge ad oggi presenti sul mercato.

Per raggiungere questo obiettivo e garantire la diffusione e adozione del progetto Oniro a livello globale, Eclipse Foundation e i membri che ne fanno parte offriranno un’implementazione indipendente e compatibile di OpenHarmony, sistema operativo open source sviluppato sotto la governance della OpenAtom Foundation.

“Oniro è l’open source fatto bene”, afferma Mike Milinkovich, Executive Director di Eclipse Foundation. “Rappresenta un’opportunità unica per sviluppare e ospitare un sistema operativo di nuova generazione in grado di supportare il futuro del mobile, dell’IoT, della machine economy, dell’edge e non solo”.

Con la creazione del progetto Oniro, Eclipse Foundation si pone l’obiettivo di rafforzare l’ecosistema tecnologico globale, e questo proprio grazie all’introduzione di un sistema operativo open source e neutrale in grado di unire tutti gli ecosistemi.

Per facilitare tale transizione e garantire un ampio respiro al progetto, soprattutto per quanto riguarda l‘ecosistema dei dispositivi a marchio Oniro, Eclipse Foundation lancia un nuovo gruppo di lavoro dedicato al progetto al fine di garantirne l’indipendenza e altresì come simbolo di una collaborazione trasparente ed equa tra le aziende.

“Siamo molto orgogliosi di ospitare un importante progetto open source europeo con un contributo internazionale volto a sviluppare un sistema operativo indipendente”, afferma Gaël Blondelle, VP dello sviluppo dell’ecosistema presso Eclipse Foundation.

“Per raggiungere questo obiettivo, desideriamo dare il benvenuto agli sviluppatori e alle aziende provenienti dall’Europa e dal resto del mondo nell’unirsi alla Eclipse Foundation e al nostro gruppo di lavoro per dare vita a questo progetto innovativo”.