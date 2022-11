ACI Worlwide, un importante provider nel settore delle transazioni digitali in tempo reale, ha pubblicato una previsione che induce a un cauto ottimismo sull’andamento delle vendite nel periodo natalizio, concentrandosi in particolare sul settore del commercio elettronico.

I settori che traineranno la crescita saranno quelli dei giochi (34%), viaggi ed eventi (29%), comunicazione (18%), articoli per la casa (13%) e moda (7%).

Secondo Basant Singh, head of merchant di ACI Worldwide: “I consumatori sono moderatamente ottimisti per le loro spese per le festività natalizie, ma quest’anno saranno più attenti ai prezzi a causa dell’inflazione e l’incertezza economica.

Fonte: ACI Worldwide

Stiamo notando che gli acquirenti spendono di più per le esperienze piuttosto che per gli articoli fisici, poiché la domanda repressa di viaggi, eventi e concerti rimane forte dopo il Covid”.

Si registrano ancora problemi nell’approvvigionamento in molti settori; queste difficoltà spingeranno una ripresa del settore delle Gift Card, che potrebbe addirittura raddoppiare nel valore medio.

I truffatori puntano gli articoli più costosi

Secondo i dati ACI Worldwide, il volume delle frodi è aumentato del 22% e il valore medio delle transazioni è cresciuto del 39% da gennaio a settembre 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno passato. I casi di furto di account sono addirittura raddoppiati nello stesso arco di tempo.

Erika Dietrich, Head of Fraud Management and Payments Analytics di ACI Worldwide

“Stiamo assistendo a un aumento significativo del valore medio delle segnalazioni di frode; questo indica che i truffatori stanno prendendo di mira articoli di alto valore, come l’elettronica e i viaggi” ha affermato Erika Dietrich, Head of Fraud Management and Payments Analytics di ACI Worldwide.

“Ci aspettiamo che questa tendenza continui nelle festività natalizie del 2022 e incoraggiamo commercianti e acquirenti a essere vigili”.