EDR 3.0, il sistema di Endpoint Detection & Response si evolve

L’EDR, endpoint Detect & Response, è un pezzo importantissimo della difesa informatica per le aziende e come tutte le componenti hardware e software dell’infrastruttura è in costante evoluzione. Sophos ci mostra come è cambiato l’EDR nella sua ultima incarnazione, arrivando alla versione 3.0.

Tutto il potere di una rete neurale di Deep Learning

Ottenendo una prevenzione impareggiabile contro le minacce endpoint, Sophos sfrutta il deep learning, una forma avanzata di machine learning, per rilevare sia il malware noto che quello inedito, senza bisogno di firme.

L’EDR consente di formulare domande su eventi endpoint passati e attuali. Permette di individuare proattivamente gli active adversary e di utilizzare la gestione operativa dei sistemi informatici per garantire l’integrità del sistema di IT security. Quando viene identificato un problema in remoto, aiuta a implementare un’azione di risposta precisa e accurata.

