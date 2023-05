Nel corso dell’evento Knowledge 2023, che si è tenuto a Las Vegas, ServiceNow ha annunciato Employee Growth and Development (EGD), una nuova soluzione basata sull’intelligenza artificiale per gestire la forza lavoro in base alle competenze.

La nuova soluzione aiuterà le organizzazioni a comprendere meglio i punti di forza della propria forza lavoro e a costruire una strategia di competenze scalabile per colmare le lacune di talenti e migliorare le esperienze dei dipendenti, il tutto su un’unica piattaforma.

Secondo SHRM, più del 76% dei dipendenti afferma che le opportunità di apprendimento e sviluppo continuo sono un fattore determinante nella scelta di rimanere in un’azienda. EGD affronta questa sfida integrando soluzioni puntuali per l’apprendimento e lo sviluppo, guidando i dipendenti e i loro manager attraverso piani di carriera e obiettivi di sviluppo.

Un fattore cruciale per trattenere i talenti

L’analisi delle competenze basata sull’intelligenza artificiale acquisita da Hitch Works funge da motore dinamico che consiglia corsi di formazione, mentori e mobilità interna pertinenti. Lo scopo di EGD è aiutare le organizzazioni a trattenere i propri talenti e a fornire loro le opportunità di crescita e sviluppo necessarie per prosperare.

Jacqui Canney, Chief People Officer di ServiceNow, ha commentato: “Le organizzazioni non sono nulla senza le loro persone. In questo mercato competitivo, per far crescere il business, i leader devono consentire ai propri dipendenti di far crescere la propria carriera in modo equo e dinamico. Questo non può essere fatto senza skills intelligence”.

“La visione di crescita e sviluppo dei dipendenti rende possibile tutto ciò attraverso esperienze di apprendimento personalizzate che sviluppano e migliorano continuamente le competenze dei dipendenti sulla base di dati e approfondimenti, risultando in una forza lavoro più coinvolta, motivata e resiliente”.

Piattaforma, architettura e data model

L’architettura aperta di ServiceNow consente l’integrazione con i sistemi di tutta l’azienda, nonché con fonti di dati esterne e di terze parti. EGD aiuterà le aziende a spostare le funzioni, integrandole in un’esperienza semplice e incentrata sull’utente per dipendenti, manager e leader aziendali.

EGD unisce l’apprendimento, lo sviluppo e l’analisi delle competenze in un’unica piattaforma, consentendo alle organizzazioni di costruire una strategia di gestione dei talenti basata sui dati. Le aziende possono così far crescere i dipendenti in base alle loro competenze, non solo alla loro esperienza o istruzione.

L’analisi basata sull’intelligenza artificiale consiglia percorsi di carriera dinamici, offrendo nuove opportunità e corsi di formazione per sviluppare le competenze necessarie. La soluzione EGD consente alle organizzazioni di essere più intelligenti e agili, prevedendo, identificando e sviluppando le competenze che avranno il maggiore impatto sul business e colmeranno le lacune di talento.

Employee Growth and Development sarà rilasciata per tutti gli utenti questo autunno, come parte della release ServiceNow Vancouver.